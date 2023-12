Cliente da Caixa tem direito a R$ 62 mil em indenização

O banco Caixa Econômica Federal sofreu um revés judicial recentemente quando o Tribunal Regional Federal da 1ª região recusou um recurso apresentado pela instituição. O caso gira em torno de uma cliente que foi vítima de atividade fraudulenta em sua conta bancária, resultando em um prejuízo de R$ 62,7 mil. Além do valor material, a cliente foi igualmente indenizada em R$ 5.000 por danos morais.

O banco, em sua defesa, sustentou que as movimentações suspeitas foram realizadas utilizando o cartão físico e a senha da cliente, afirmando não haver indícios de fraudes eletrônicas nas transações contestadas. A decisão judicial, contudo, não foi favorável à Caixa, marcando um importante precedente jurídico.

É preciso se atentar aos casos de fraude que podem ocorrer. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

Detalhes do Caso

As movimentações fraudulentas foram realizadas pelo autoatendimento, compras debitadas e transferências eletrônicas, além do pagamento de boleto. De acordo com a defesa da Caixa, a conta foi acessada com o cartão e a senha pessoal da cliente, o que excluiria a responsabilidade da instituição.

A linha de defesa do banco foi insistente no ponto de que o cliente é responsável por guardar seus próprios meios de acesso. Entretanto, o perfil dos saques e compras era atípico para a cliente, levantando suspeitas e colocando em xeque a argumentação da Caixa.

Veja também: Fraude na Caixa: alerta urgente é emitido e você tem que saber

Análise do Desembargador e a Decisão Final

O desembargador Federal Rafael Paulo, ao analisar o processo, destacou a atípica frequência das transações, realizadas de múltiplos terminais e contrastando com o perfil habitual de consumo da cliente. Indicou, ainda, que a instituição mostrou-se negligente ao permitir que essas movimentações ocorressem sem qualquer alerta ou bloqueio.

Na ótica do desembargador, para que a Caixa se isentasse da responsabilidade civil, não bastava alegar que não houve fraude ou atribuir a culpa exclusivamente à cliente. Seria necessário comprovar que a vítima permitiu ou facilitou o uso indevido do cartão e, neste aspecto, o banco falhou substancialmente.

A dificuldade da cliente em demonstrar que não efetuou as transações, aliada à falta de comprovação da Caixa de estar isenta de responsabilidade, resultou na decisão final favorável à cliente. Portanto, a Caixa foi condenada a indenizar a cliente pela perda material e dano moral, marcando uma vitória significativa para o respeito e a defesa dos direitos do consumidor.

Saiba como evitar fraudes

Em primeiro lugar, aprimorar a segurança digital é fundamental para prevenir fraudes. Isso inclui a implementação de programas antivírus robustos, o uso de firewalls eficientes e a prática de navegação segura na internet, como evitar clicar em links suspeitos ou abrir anexos desconhecidos. Além disso, é essencial que os usuários mantenham suas senhas seguras e alterem-nas regularmente. A criação de senhas fortes e única para cada conta pode ajudar a proteger sua informação pessoal contra acesso não autorizado.

Em segundo lugar, é importante manter um cuidado constante com as informações pessoais. Nunca compartilhe seus dados sensíveis com terceiros, a não ser que seja absolutamente necessário e que você confie naquele destinatário. Evite fornecer informações como número de CPF, endereço residencial, dados bancários, entre outros em plataformas não confiáveis. Além disso, esteja ciente de golpes comuns, por exemplo, aqueles que se passam por instituições oficiais para tentar obter suas informações.

Por fim, a educação sobre fraudes é uma poderosa ferramenta de prevenção. Conhecer os tipos mais comuns de fraude e aprender a identificar os sinais de alerta pode ajudar a evitar cair em armadilhas. Assistir a webinars, ler artigos e participar de cursos sobre segurança digital pode proporcionar valiosos conhecimentos e habilidades para detectar e evitar potenciais fraudes. Lembre-se de que a prevenção é sempre a melhor estratégia quando se trata de proteger-se contra o risco de fraude.

Veja também: Escândalo: Anvisa e PF recolhem 60 marcas de produtos naturais; fraude e PERIGO à saúde