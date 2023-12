Bolsas de estudo na Itália para brasileiros: inscrições abertas

Temos uma notícia emocionante para pesquisadores dedicados que sonham em levar suas habilidades e conhecimento para além das fronteiras brasileiras. Pare de sonhar e comece a agir, pois a Bolsa para estudar na Itália já está com inscrições abertas!

Estamos falando sobre uma chamada de propostas lançada pela FAPESP que está determinada a abrir as portas para um universo de possibilidades. E sabe o que é melhor? Tudo isto poderá ser realizado em prestigiosas universidades italianas.

Oportunidades são ofertadas na Rede Italiana de Universidades, que é composta por 14 universidades. (Foto divulgação)

Quais as vantagens?

Estudar e realizar pesquisas no exterior oferece inúmeras vantagens que vão além do conhecimento acadêmico. Primeiro, a experiência internacional é altamente valorizada em nosso mundo cada vez mais globalizado. A exposição a uma cultura diferente e a capacidade de se adaptar a novos ambientes são habilidades importantes que são aprimoradas durante o estudo no exterior.

Em segundo lugar, estudar no exterior frequentemente oferece acesso a recursos, oportunidades de pesquisa e perspectivas acadêmicas que talvez não estejam disponíveis no país de origem do estudante. Isso pode incluir a chance de trabalhar com pesquisadores respeitados a nível mundial, acesso a instalações de pesquisa de última geração e a possibilidade de colaborar internacionalmente.

Conheça a FAPESP e o Programa de Mobilidade

Esta chamada de propostas faz parte do Programa de Mobilidade Confap/Itália 2023. Este programa é fruto de um acordo de cooperação científica assinado entre o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap) – que representa a FAPESP e outras fundações de amparo à pesquisa estaduais brasileiras – e a Rede Italiana de Universidades, que é composta por 14 universidades.

O objetivo do programa? Realizar estágios de pesquisa de curta e média duração em universidades italianas, em qualquer área do conhecimento, para aqueles beneficiários de Bolsa da FAPESP de Pós-Doutorado, Doutorado, Doutorado Direto ou Mestrado.

Importante ressaltar que o estágio de pesquisa na Itália deve fazer parte do projeto de pesquisa que fundamenta a concessão da bolsa em andamento. Portanto, as Bolsas BEPE não podem ser solicitadas de forma independente, conforme as normas do Programa Bolsa Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE) da FAPESP.

Para facilitar a visão das oportunidades, as instituições italianas disponibilizam no website do programa de mobilidade todas as oportunidades de pesquisa por áreas de conhecimento. Além disso, é possível entrar em contato direto com as instituições para obter acesso a outras oportunidades incríveis.

Como se Inscrever e Prazo Final

Não deixe para a última hora! O prazo final para a submissão de propostas é 11 de março de 2024. As propostas devem ser enviadas à FAPESP, por meio do SAGe, e à Confap, por meio da plataforma https://sistema.confap.org.br/ . Junto com a proposta do projeto científico, o pesquisador deve anexar também o seu currículo e apresentar uma carta de aceitação da instituição no exterior.

Para orientações específicas aos pesquisadores do Estado de São Paulo, consulte a página https://fapesp.br/16464 .

Avante, pesquisadores! Esta é a hora de fazer história, levando a ciência brasileira a patamares internacionais. Faça sua inscrição e embarque nessa jornada transformadora.

