Irritante e mau visto: esta é a atitude que mais incomoda no WhatsApp

O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo, com mais de 2 bilhões de usuários ativos. O aplicativo é usado para comunicação social e profissional, e é uma ferramenta essencial para manter contato com amigos, familiares e colegas de trabalho.

No entanto, o WhatsApp também pode ser um terreno fértil para erros de comunicação que podem irritar os destinatários das mensagens. Um dos hábitos mais comuns que podem causar essa irritação é o envio de múltiplas mensagens para comunicar uma única ideia.

Existe um hábito comum que muitas pessoas tomam no WhatsApp e que destrói a imagem pessoal delas, além de irritar demais as pessoas; veja qual é.

Por que isso é tão irritante? Descubra o motivo

O envio de múltiplas mensagens é irritante porque interrompe o fluxo da conversa e exige que o destinatário responda a cada mensagem individualmente. Isso pode ser especialmente frustrante se o destinatário estiver ocupado ou se estiver tentando ter uma conversa fluida.

Além disso, o envio de múltiplas mensagens pode dar a impressão de que o remetente está sendo desorganizado ou desleixado. Isso pode prejudicar a imagem pessoal do remetente e dificultar a construção de relacionamentos positivos.

Como evitar essa mancha na sua imagem

Para evitar o envio de múltiplas mensagens, é importante planejar o que você deseja dizer antes de enviar uma mensagem. Pense em uma única mensagem que transmita sua ideia de forma clara e concisa.

Se você precisar adicionar mais informações, faça isso em uma única mensagem. Evite enviar mensagens como “Oi”, “tudo bem?”, “posso falar com você?”. Essas mensagens são desnecessárias e podem irritar o destinatário.

O que os especialistas recomendam

O consultor de imagem pública Álvaro Gordoa recomenda que os usuários do WhatsApp enviem apenas uma única mensagem explicativa que não necessite de muita interação com a outra pessoa.

“Se você quiser deixar alguém desesperado em nível social ou profissional pelo WhatsApp, faça o seguinte: escreva como um telegrama em várias mensagens”, afirmou Gordoa em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

“No entanto, se você acabou de perceber que está usando o aplicativo dessa maneira e deseja mudar esse hábito por um que o ajude a se sair bem e não irritar ninguém, ainda não é tarde para fazê-lo”, acrescentou.

Neste sentido, o envio de múltiplas mensagens é um hábito comum que pode irritar os destinatários das mensagens e prejudicar a imagem pessoal do remetente. Para evitar esse problema, é importante planejar o que você deseja dizer antes de enviar uma mensagem e evitar enviar mensagens desnecessárias.

