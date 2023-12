Concurso com mais de 6,6 mil vagas tem salários de R$ 22,9 mil; veja os cargos

O mundo dos concursos públicos está abuzz com a chegada do chamado “Enem dos concursos”, um concurso nacional unificado que promete abrir 6.640 vagas em 21 órgãos do governo federal. Com oportunidades para diversos cargos, incluindo engenheiro, psicólogo, economista, e técnico em comunicação social, os salários iniciais chegam a impressionantes R$ 22,9 mil. Esta é uma oportunidade única para quem busca uma carreira sólida e bem remunerada no setor público.

Este concurso nacional unificado é uma oportunidade imperdível. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

Detalhes do Concurso Nacional Unificado

As provas para este concurso estão previstas para ocorrer até março de 2024, com o edital detalhado esperado para ser publicado no dia 20 de dezembro de 2023. A Fundação Cesgranrio será a banca responsável pela organização do concurso. A grande inovação deste concurso é a prova unificada, permitindo que os candidatos concorram a várias vagas de uma mesma área de atuação em diferentes órgãos federais, pagando uma única taxa de inscrição.

O processo é simples: os candidatos pagarão uma única taxa de inscrição e poderão concorrer a várias vagas dentro de uma mesma área de atuação. No momento da inscrição, o candidato escolherá uma das áreas de atuação disponíveis no edital, como administração, agricultura, educação, políticas sociais, entre outras. Em seguida, indicará o cargo/carreira de sua preferência entre as vagas disponíveis nessa área. O exame será realizado em um único dia, dividido em duas etapas: a primeira com questões objetivas comuns a todos os candidatos, e a segunda com questões específicas e dissertativas para cada área de atuação.

Veja também: Concurso Correios 2024: 8 mil vagas, nível médio e o que mais? Entenda

Uma Visão Detalhada dos Cargos Disponíveis

Os salários oferecidos são um grande atrativo deste concurso. Com iniciais de até R$ 22,9 mil, os cargos representam não apenas uma oportunidade de estabilidade financeira, mas também de crescimento e realização profissional.

As oportunidades no concurso são diversas e abrangem várias áreas de atuação. Para engenheiros, as vagas prometem desafios profissionais enriquecedores em diferentes setores do governo, abrindo caminhos para contribuições significativas em projetos de infraestrutura e desenvolvimento.

Psicólogos terão a chance de aplicar suas habilidades em contextos variados, desde o aprimoramento de políticas de bem-estar dos servidores até a contribuição em programas sociais.

Economistas poderão mergulhar em análises financeiras e orçamentárias, desempenhando um papel crucial no planejamento econômico do país. Técnicos em comunicação social terão a oportunidade de trabalhar na gestão da comunicação interna e externa dos órgãos federais, uma função cada vez mais essencial na era da informação.

Local das Provas e Cronograma

As provas do “Enem dos concursos” serão realizadas em 180 cidades brasileiras, escolhidas com base no número de habitantes. O cronograma estipula a publicação do edital no dia 20 de dezembro, para realização do mesmo em fevereiro ou março de 2024.

O “Enem dos concursos” é uma iniciativa inovadora e promissora no campo dos concursos públicos no Brasil. Com a facilidade de uma prova unificada e a diversidade de cargos e salários oferecidos, este concurso se destaca como uma oportunidade de ouro para muitos brasileiros. Prepare-se e fique atento aos próximos passos para não perder essa chance de mudar sua carreira e sua vida.

Veja também: Janeiro de 2024: novo concurso da Anvisa; veja o que esperar