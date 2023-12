Janeiro de 2024: novo concurso da Anvisa; veja o que esperar

A chegada de 2024 traz uma notícia animadora para profissionais de diversas áreas: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anuncia a abertura de um novo concurso público, o primeiro em uma década. Este evento marca uma oportunidade significativa para aqueles que buscam uma carreira na área de vigilância sanitária e regulamentação. Com a banca já definida e o edital prestes a ser lançado, é crucial entender o que esperar deste concurso e como se preparar para garantir sua inscrição.

O concurso da Anvisa em 2024 é uma porta aberta para uma carreira promissora no serviço público brasileiro. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

Detalhes do Concurso da Anvisa 2024

Previsto para janeiro de 2024, o concurso da Anvisa, organizado pelo Cebraspe, promete ser um dos mais aguardados do ano. Serão oferecidas 50 vagas iniciais para a carreira de Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária, abrangendo áreas como saúde, farmácia, engenharia e tecnologia da informação. Para concorrer, os candidatos devem possuir formação superior nas áreas correspondentes e se preparar para um processo seletivo rigoroso e abrangente.

A remuneração inicial para os aprovados é atraente, fixada em R$ 16.413,35, além de benefícios como auxílio-alimentação. Este concurso representa uma excelente oportunidade para profissionais qualificados que buscam uma carreira estável e desafiadora no setor público.

Veja também: Concurso Correios 2024: 8 mil vagas, nível médio e o que mais? Entenda

Como se Inscrever no Concurso da Anvisa

Para se inscrever no concurso da Anvisa, os candidatos devem ficar atentos à publicação do edital no site oficial da Anvisa ( gov.br/anvisa/pt-br) ou do Cebraspe ( cebraspe.org.br ) , a banca organizadora. Após a publicação do edital, será aberto um período de inscrições, durante o qual os candidatos deverão acessar o site do Cebraspe, preencher o formulário de inscrição e pagar a taxa de inscrição, cujo valor será especificado no edital.

É importante que os candidatos leiam atentamente o edital para entender todos os requisitos e critérios do concurso, incluindo as qualificações necessárias, os documentos exigidos e as etapas do processo seletivo. Também é recomendável que os interessados acompanhem as atualizações e comunicados tanto no site da Anvisa quanto no do Cebraspe para não perderem nenhum detalhe importante ou prazo do concurso.

Preparação para o Concurso

Considerando a concorrência e o nível de exigência do concurso da Anvisa, os candidatos devem iniciar sua preparação o quanto antes. É aconselhável revisar o conteúdo do último concurso realizado pela Anvisa para ter uma ideia das matérias e do estilo das questões. Além disso, uma preparação eficaz inclui o estudo das disciplinas que serão abordadas, como língua portuguesa, língua estrangeira (inglês), direito constitucional e administrativo, políticas públicas, gestão pública, regulação e vigilância sanitária, entre outras.

Participar de cursos preparatórios, estudar por materiais específicos e realizar simulados são práticas recomendadas para aumentar as chances de sucesso. Os candidatos também devem estar atentos à prova discursiva, que exige uma boa capacidade de argumentação e escrita, e ao curso de formação, que é uma etapa decisiva no concurso.

A Anvisa

A Anvisa, criada em 1999, desempenha um papel crucial na regulação e vigilância sanitária em todo o território nacional, incluindo a supervisão de portos, aeroportos e fronteiras. A agência é responsável por garantir a segurança de alimentos, medicamentos, cosméticos, serviços de saúde e muitos outros produtos e serviços que afetam diretamente a saúde pública.

O próximo concurso da Anvisa representa uma oportunidade valiosa para profissionais que desejam contribuir para a saúde e segurança da população brasileira. A expectativa é que o concurso atraia um grande número de candidatos altamente qualificados, refletindo a importância e o prestígio da carreira na agência.

Veja também: Novo concurso do RJ paga salário de R$ 12,6 mil