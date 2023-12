Ex-Beatle, Paul McCartney terá show no Brasil transmitido pelo Disney+

Temos mais uma notícia empolgante do universo musical e televisivo. Para os fãs de uma das vozes mais icônicas do século XX, nós temos uma atualização sensacional. O inigualável Paul McCartney, ex-integrante dos Beatles, apresentará sua turnê “Got Back” ao vivo no Brasil. O melhor de tudo? O evento será transmitido em tempo real no dia 16 de dezembro, a partir das 21h15.

A turnê “Got Back” começou em abril de 2022 nos Estados Unidos e está finalmente chegando ao Brasil, passando pelas cidades de Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e, por fim, no Rio de Janeiro. Preparem-se para uma jornada musical repleta de emoção e nostalgia.

Shows do Paul McCartney serão transmitidos ao vivo em streamings para fãs brasileiros. (Foto divulgação)

Paul McCartney: uma lenda da música global

Paul McCartney é uma figura icônica no mundo da música, cuja carreira abrange décadas e cujas contribuições têm impactado gerações. Calemenceu a sua viagem musical em Liverpool, Inglaterra, onde nasceu em 18 de junho de 1942. Ao crescer, ele desenvolveu um amor interminável pela música, que finalmente o levou à formação dos Beatles, a banda que o lançou para um imenso sucesso global.

Sendo parte dos Beatles, McCartney e a banda produziram alguns dos maiores sucessos do século XX. Embora tenham se separado em 1970, o legado marcante da banda sobrevive até hoje. Após a dissolução dos Beatles, McCartney não diminuiu o ritmo. Ele lançou uma bem-sucedida carreira solo e formou a banda Wings, que foi outro marco em seu percurso musical.

McCartney é conhecido por sua inovação artística, abrangendo diversos gêneros de música ao longo de sua carreira. Além disso, ele se aventurou na composição clássica e orquestral, demonstrando sua natureza versátil como artista. Agora, com sua turnê “Got Back”, ele revive seus melhores momentos ao longo de sua carreira e dá aos fãs a oportunidade de se reconectar com sua música impactante.

Veja também: Quanto custa o ingresso para assistir ao show do Paul McCartney em 2023?

Um gigante do streaming traz a experiência ao vivo

A transmissão ao vivo de shows de artistas mundialmente famosos no Disney+ e Star+ não é novidade, mas trazer a mágica de Paul McCartney para os espectadores, independentemente de onde estiverem, é uma façanha e tanto. Anteriormente, as plataformas já transmitiram shows de CNCO, Elton John e Tini, além de eventos esportivos importantes como jogos da NFL em formato animado da Pixar. E agora, elas oferecem o show ao vivo de Paul McCartney.

Existe a esperança de que o Disney+ e o Star+ mantenham a tradição de disponibilizar reprises do show após o término dos eventos, assim como fizeram no passado. Esta seria uma oportunidade incrível para quem perder a transmissão ao vivo ou simplesmente quiser reviver a experiência musical.

Portanto, marque em seu calendário: no próximo sábado, dia 16, a partir das 21h15, a turnê “Got Back” de Paul McCartney estará chegando até você. Não perca a chance de ver uma das maiores lendas da música contemporânea em ação!

Veja também: Moda PERIGOSA: virar garrafa em shows pode ter efeitos desastrosos