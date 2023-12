Você vê “cobrinhas” ao olhar para o céu? Elas se chamam moscas volantes

O céu azul, vasto e sem nuvens, é uma tela de exibição comum para um fenômeno curioso. Algumas pessoas relatam terem avistado pequenas ‘cobrinhas’ flutuando em sua visão, mais perceptíveis nesse cenário de cor uniforme. Imagine só, você está apenas vivendo o seu dia e, boom! Cobrinhas no seu campo de visão! Mas calma, tranquilo. Essas “cobrinhas” têm um nome: são chamadas de moscas volantes.

Sentiu seu coração acelerar só de ler sobre isso? Fique tranquilo. Esse fenômeno, embora curioso, é mais comum do que você imaginar e tem explicação científica.

As moscas volantes são pequenas partículas de detritos presentes em nossos olhos. (Fonte divulgação)

O que são as moscas volantes

As Moscas Volantes, também conhecidas como “floaters”, são pequenas manchas, pontos ou formas parecidas com ‘cobrinhas’ que parecem estar flutuando em nosso campo de visão. São resíduos microscópicos dentro do humor vítreo, a substância gelatinosa que preenche o globo ocular. Curioso, não é mesmo?

Essas partículas se movem à medida que nossos olhos se movem, criando a ilusão de que estão ‘voando’ pelo ar. Muitas pessoas notam mais suas moscas volantes quando olham para algo claro, como um céu azul ou uma folha branca.

Embora possam ser incomodas, na maioria das vezes, as moscas volantes são inofensivas e uma parte normal do envelhecimento do olho. Quando você percebe uma mosca volante, na verdade, está vendo a sombra da partícula que cai na retina.

As moscas volantes aparecem principalmente com o envelhecimento, mas também podem tornar-se comuns devido a miopia, inflamações no olho, lesões oculares e diabetes.

Por que as vemos e o que fazer

Geralmente, as moscas volantes são apenas partículas naturais que flutuam em nossos olhos, e muitas pessoas aprendem a ignorá-las. No entanto, um surto de novas moscas volantes pode ser um sinal de problemas mais sérios, como descolamento da retina, e exigem atenção médica imediata.

Se notar um aumento sobressalente nas ‘cobrinhas’ flutuantes, é melhor procurar um oftalmologista. O descolamento da retina é uma emergência médica que, se não tratada, pode levar à cegueira.

Em resumo, essas “cobrinhas” são bastante inofensivas. No entanto, como tudo na vida, se você notar uma repentina mudança, não hesite em buscar ajuda profissional. Afinal, nossos olhos são as janelas do mundo, e queremos que eles estejam na melhor forma possível, não é mesmo?

Agora já sabe. Da próxima vez que estiver encarando o céu azul e notar essas “cobrinhas”, apenas acene e continue seu dia, pois elas são suas companheiras de vista, coabitando o mesmo globo ocular que você.

Principais problemas oculares que aparecem com o envelhecimento

À medida que envelhecemos, vários problemas oculares podem surgir, alguns dos quais são comuns e outros mais graves. A presbiopia, muitas vezes referida como “vista cansada”, é um destes problemas e frequentemente aparece quando a pessoa chega aos seus 40 anos.

Outros problemas comuns incluem a secagem dos olhos, flutuadores oculares e visão turva. Com o aumento da idade, a estrutura do nosso olho muda, tornando-nos mais susceptíveis a estas condições.

Entre os problemas oculares mais graves, estão as cataratas, que ocorrem quando a lente clara do olho se torna turva, afetando a qualidade da visão. Também temos a retinopatia diabética, que pode causar danos aos pequenos vasos sanguíneos da retina, levando à perda progressiva da visão.

Outras condições graves incluem o glaucoma, uma condição que danifica o nervo óptico através da pressão ocular elevada, e a degeneração macular relacionada com a idade, que danifica a visão central. A deteção precoce e os cuidados contínuos de um optometrista ou oftalmologista são fundamentais para gerir estas condições e preservar a saúde ocular à medida que envelhecemos.

