Os melhores panetones do mundo: confira as avaliações de especialistas

O panetone é um dos doces natalinos mais populares do mundo. Originário da Itália, ele é feito com uma massa leve e fofa, recheada com frutas cristalizadas, uvas passas, amêndoas e outras especiarias.

A cada ano, novas marcas e sabores de panetone são lançados no mercado. Com isso, surge a dúvida: quais são os melhores panetones do mundo?

Para responder a essa pergunta, consultamos avaliações de especialistas em gastronomia de diversos países. A partir de suas análises, elaboramos um ranking dos melhores panetones de 2023.

Veja a lista de especialistas sobre quais são considerados alguns dos melhores panetones do mundo.

Os melhores panetones do mundo

A seguir, confira os 10 melhores panetones do mundo, segundo avaliações de especialistas:

Vergani, Panettone Classico (Itália)

Este panetone tradicional italiano é feito com ingredientes de alta qualidade, como farinha de trigo tipo 00, frutas cristalizadas, uvas passas, amêndoas e especiarias. A massa é leve e fofa, com um sabor equilibrado e uma textura perfeita.

Veja também:Aprenda a economizar na ceia de Natal e Ano Novo como um especialista

Dengo, Panettone (Brasil)

Este panetone brasileiro é feito com chocolate bean to bar, o que lhe confere um sabor intenso e marcante. A massa é leve e macia, com uma cobertura de chocolate belga.

Grand Cru, Panettone (Brasil)

Este panetone brasileiro é feito em parceria com a Ofner, uma das mais tradicionais confeitarias do país. A massa é densa e saborosa, com um toque de especiarias.

Filone, Panettone Cioccolato (Brasil)

Este panetone brasileiro é feito com gotas de chocolate meio amargo, o que lhe confere um sabor irresistível. A massa é leve e macia, com uma textura perfeita.

Good Market, Panettone Frutas Cristalizadas (Brasil)

Este panetone brasileiro é feito com frutas cristalizadas de alta qualidade, o que lhe confere um sabor tradicional e delicioso. A massa é leve e fofa, com uma textura perfeita.

Dulca, Panettone Frutas Cristalizadas (Brasil)

Este panetone brasileiro é feito com frutas cristalizadas de alta qualidade, o que lhe confere um sabor tradicional e delicioso. A massa é leve e fofa, com uma textura perfeita.

La Pastina Maestra Italiano Artesanale (Brasil)

Este panetone brasileiro é feito com ingredientes de alta qualidade, como farinha de trigo tipo 00, frutas cristalizadas, uvas passas, amêndoas e especiarias. A massa é leve e fofa, com um sabor equilibrado e uma textura perfeita.

Havanna, Mocha Café (Argentina)

Este panetone argentino é feito com café arábica, o que lhe confere um sabor intenso e marcante. A massa é leve e macia, com uma cobertura de chocolate belga.

Havanna, Limone (Argentina)

Este panetone argentino é feito com limão siciliano, o que lhe confere um sabor cítrico e refrescante. A massa é leve e macia, com uma cobertura de chocolate branco.

Lindt & Sprüngli Panetone (Suíça)

Este panetone suíço é feito com chocolate Lindt, o que lhe confere um sabor delicioso e irresistível. A massa é leve e macia, com uma textura perfeita.

Veja também: Sony prepara GRANDE SURPRESA para o PlayStation 5 neste Natal