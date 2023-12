5 lugares para limpar antes do dia 31; para ter dinheiro

A tradição chinesa do Feng Shui acredita que a energia da casa pode influenciar a vida de seus moradores. Por isso, realizar uma limpeza energética da casa antes do ano novo é uma prática comum para atrair prosperidade e boas energias para o próximo ano.

Quer começar 2024 com mais dinheiro? é bom limpar estes lugares da casa antes do dia 31 então.

Segundo o Feng Shui, existem alguns lugares da casa que são especialmente importantes para atrair prosperidade. A seguir, listamos quais são esses lugares e como limpá-los:

1. Limpar a porta de entrada

A porta de entrada é considerada o portal de entrada de energia para a casa. Portanto, é importante mantê-la limpa e organizada para que a energia positiva possa fluir livremente.

Para limpar a porta de entrada, use uma vassoura de palha para varrer toda a sujeira e pó. Em seguida, lave a porta com água e sabão neutro. Você também pode colocar um tapete novo ou um pano de chão novo na frente da porta.

2. Cozinha

A cozinha é considerada o centro da prosperidade na casa. É o lugar onde preparamos os alimentos, que são essenciais para a nossa sobrevivência. Portanto, é importante manter a cozinha limpa e organizada para atrair prosperidade.

Para limpar a cozinha, lave todas as superfícies, incluindo os armários, a pia e o fogão. Retire toda a sujeira e o lixo. Também é importante organizar os armários e a geladeira para que tudo esteja fácil de encontrar.

3. Sala de estar

A sala de estar é o lugar onde recebemos visitas e passamos a maior parte do tempo com a família. Portanto, é importante manter a sala de estar limpa e organizada para criar um ambiente agradável e convidativo.

Para limpar a sala de estar, aspire todos os tapetes e carpetes. Limpe todas as superfícies, incluindo as mesas, as cadeiras e a televisão. Também é importante organizar os móveis e os objetos decorativos para que a sala pareça mais espaçosa e arejada.

4. Quarto

O quarto é o nosso lugar de descanso e relaxamento. Portanto, é importante manter o quarto limpo e organizado para que possamos dormir bem e recarregar as energias.

Para limpar o quarto, aspire todos os tapetes e carpetes. Limpe todas as superfícies, incluindo a cama, a mesa de cabeceira e a cômoda. Também é importante organizar as roupas e os objetos pessoais para que o quarto fique mais calmo e tranquilo.

5. Banheiro; tem que limpar bem

O banheiro é considerado o lugar de limpeza e purificação. Portanto, é importante manter o banheiro limpo e organizado para atrair energias positivas.

Para limpar o banheiro, lave todas as superfícies, incluindo o chão, as paredes, a pia e o vaso sanitário. Retire toda a sujeira e o lixo. Também é importante organizar os produtos de higiene pessoal e os objetos decorativos para que o banheiro fique mais agradável.

Além de limpar esses lugares, é importante também se livrar de objetos velhos ou quebrados. Esses objetos podem acumular energia negativa e bloquear a prosperidade.

A limpeza energética da casa é uma prática simples que pode ajudar a atrair prosperidade e boas energias para o próximo ano. Portanto, não deixe de realizar essa limpeza antes do dia 31 de dezembro.

Aqui estão algumas dicas adicionais para realizar a limpeza energética da casa:

Use música relaxante e aromas agradáveis ​​para criar um ambiente positivo.

Limpe a casa com intenções positivas, pensando em atrair prosperidade e boas energias.

Agradeça pela limpeza que está realizando e pelas bênçãos que recebeu no ano que passou.

Com essas dicas, você pode realizar uma limpeza energética da casa de forma eficaz e atraindo prosperidade para o próximo ano.