Bolsa Família no Caixa Tem: que horas cai o dinheiro?

O repasse do Bolsa Família para os usuários do Caixa Tem é uma questão de relevância para as famílias de baixa renda.

É crucial compreender o horário em que esse apoio financeiro estará disponível para transações e pagamentos.

Mas você sabe a que horas o benefício cai na sua conta? Quando é possível verificar o valor através do Caixa Tem? A seguir, continue lendo e veja respostas para estas e outras perguntas relacionadas ao Bolsa Família.

Bolsa Família: veja a que horas o benefício cai na sua conta./ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Bolsa Família: a que horas cai na sua conta?

Geralmente, os depósitos deste benefício social ocorrem nas primeiras horas do dia, na sua conta do Caixa Tem. A maioria dos beneficiários identifica os valores na Poupança Social Digital até as 9h da manhã. Alguns relatam receber durante a madrugada, enquanto outros têm acesso algumas horas mais tarde.

O Bolsa Família é destinado a famílias com renda familiar abaixo da linha de pobreza, com um limite máximo de R$ 218,00 por pessoa. Para receber, é necessário estar registrado no Cadastro Único, realizado nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

O repasse costuma ocorrer no aplicativo Caixa Tem nas datas estipuladas no cronograma divulgado pela Caixa. Este programa atende atualmente mais de 21,18 milhões de famílias em todo o Brasil, proporcionando apoio financeiro essencial.

Como consultar se o benefício já caiu?

Para consultar se o benefício foi depositado no Caixa Tem, o usuário pode seguir alguns passos simples no aplicativo, como acessar a opção “Bolsa Família” e consultar o extrato do benefício, verificando as últimas parcelas disponíveis de acordo com o calendário de pagamentos.

Em 2023, o valor mínimo do Bolsa Família foi garantido em R$ 600,00, com complementos para famílias que atendem a critérios adicionais.

Além disso, existe a Regra de Proteção, que reduz pela metade o valor do benefício para famílias que ultrapassam a linha de pobreza.

O aplicativo Caixa Tem também permite o saque do benefício em agências da Caixa Econômica Federal, correspondentes Caixa Aqui ou lotéricas. O usuário pode gerar um código de saque pelo aplicativo e utilizá-lo para sacar o benefício.

O calendário de pagamentos do Bolsa Família para dezembro de 2023 é divulgado pelo governo federal e organizado de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários, disponibilizando as datas de pagamento para cada grupo final de NIS. Confira o calendário de dezembro para o pagamento do benefício:

Final 1: 11 de dezembro

Final 2: 12 de dezembro

Final 3: 13 de dezembro

Final 4: 14 de dezembro

Final 5: 15 de dezembro

Final 6: 18 de dezembro

Final 7: 19 de dezembro

Final 8: 20 de dezembro

Final 9: 21 de dezembro

Final 0: 22 de dezembro

Bolsa Família: importância para beneficiários e economia do país

O Bolsa Família desempenha um papel vital para os beneficiários, muitos dos quais enfrentam condições socioeconômicas desafiadoras.

Para essas famílias de baixa renda, esse programa representa não apenas um suporte financeiro direto, mas também a possibilidade de acesso a necessidades básicas, como alimentação e educação.

Ele contribui significativamente para a redução da pobreza e da desigualdade, fornecendo uma base mínima para que essas famílias construam um futuro mais estável.

Além do impacto individual, o Bolsa Família tem relevância na economia do país como um todo. Ao injetar recursos diretamente nas camadas mais vulneráveis da população, ele estimula o consumo em áreas essenciais, impulsionando pequenos comércios locais e contribuindo para a dinâmica econômica em níveis regionais.

Essa circulação de renda é crucial para o crescimento econômico sustentável, criando um efeito multiplicador que pode beneficiar diversos setores.

Portanto, o programa não apenas atende às necessidades imediatas das famílias em situação de vulnerabilidade, mas também desempenha um papel fundamental na promoção da estabilidade socioeconômica do país, contribuindo para um ambiente mais equitativo e inclusivo.

