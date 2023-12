Brasileira que sonha em trabalhar na NASA passa em 11 universidades fora do país

Nicolly Alves, uma jovem de 19 anos de Diadema, na Grande São Paulo, está celebrando a aprovação em 11 universidades estrangeiras, incluindo nove nos Estados Unidos, uma na Itália e outra na Coreia do Sul.

O objetivo da estudante é se tornar cientista e trabalhar na Nasa, um sonho que ela busca realizar estudando na Whittier College, na Califórnia.

A seguir, continue lendo e entenda como Nicolly conseguiu passar para estas 11 universidades em diferentes partes do mundo.

Estudante sempre quis cursar uma faculdade fora do país

Seu interesse por universidades estrangeiras sempre foi um desejo distante, enquanto cursava o Ensino Médio, porém, tornou-se tangível este ano.

Nicolly frequentou uma escola particular e foi admitida em nove instituições americanas, uma italiana e outra sul-coreana. Sua escolha foi a Whittier College, situada na Califórnia, EUA, confirmando sua aprovação ao portal G1.

“Não foi simples. Sempre sonhei em estudar no exterior e corri atrás disso. Parecia impossível, mas não é. Meu desejo é trabalhar com ciência, sou apaixonada por física quântica e cinema. Sonho em ingressar na Nasa”, compartilhou.

Ela dedicou três anos à rotina exaustiva de mais de 12 horas diárias de estudo, aprimorando seu inglês e buscando orientação para entender o processo de admissão nos Estados Unidos e na Europa, bem diferente do sistema brasileiro.

Como brasileira foi aprovada em 11 universidades pelo mundo?

Para ser admitido em uma universidade nos EUA, o candidato precisa passar por uma aplicação que inclui testes, cartas de recomendação e uma análise detalhada do perfil. As instituições valorizam as atividades extracurriculares e o engajamento do candidato.

“Conheci pessoas que planejavam estudar fora e isso despertou meu interesse. Não sabia que teria essa oportunidade. Busquei orientação paga para entender o processo e os documentos necessários. Descobri que é um processo mais pessoal, de autoconhecimento. Durante esses três anos, descobri muito sobre mim mesma. Tenho transtorno de ansiedade, não foi fácil”, revelou.

Estudante quer mesclar paixão pelo cinema com física quântica

Seu objetivo ao estudar no exterior é se aproximar da Nasa e da indústria cinematográfica. “Na Whittier College, pretendo estudar física e astronomia. Meu objetivo é me tornar uma cientista e conectar física quântica ao cinema. Desde os 14 anos, escrevo roteiros inspirados, inclusive, em Jurassic Park. Escrever é uma arte para mim, e pensei em unir meus interesses com a física. A física quântica oferece infinitas possibilidades. Ainda não sei como vou mesclar ciência na Nasa e cinema, mas é meu plano”, afirmou.

Embora tenha feito o Enem em janeiro de 2021, seu foco sempre foi estudar no exterior, por isso não se inscreveu em outros vestibulares.

“Fiz o Enem mais por insistência dos meus pais, que queriam uma alternativa aqui, já que não concordavam com minha vontade de sair do Brasil. Cada um tem sua escolha, e essa foi a minha. Corri atrás e me esforcei por isso.”

Veja lista com as 11 universidade em que Nicolly foi aprovada:

Loyola Marymount University (EUA)

Augustana College (EUA)

University of the West (EUA)

Otis College of Art and Design (EUA)

Incarnate Word University (EUA)

Virginia Tech (EUA)

Menlo College (EUA)

Whittier College (EUA)

Point Loma Nazarene University (EUA)

Stony Brook University Korea (Coreia do Sul)

John Cabot University (Itália)

