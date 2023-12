Ninguém acredita que estes 9 objetos de luxo existem

Há uma série de itens de luxo que podem ser considerados não apenas extravagantes, mas até mesmo bizarros, atraindo o interesse de milhares de indivíduos.

Neste universo onde o luxo se torna um estilo de vida, os limites do que é extravagante são continuamente desafiados, desde peças de vestuário até produtos inusitados, cujo preço exorbitante deixa perguntas sobre a linha tênue entre o luxo e o exagero. A seguir, continue lendo e conheça 9 objetos de luxo que você nem sabiam que existiam.

9 objetos de luxo que você nem sabia que existiam. Foto: Envato

9 objetos de luxo que você não sabia que existiam

Estes objetos luxuosos e peculiares são adquiridos por indivíduos com uma paixão pelo luxo e, frequentemente, bolsos consideravelmente generosos.

A razão por trás desta busca pelo luxo pode ser tão diversa quanto os próprios produtos. A indústria do luxo prospera graças ao desejo insaciável por marcas, estética e exclusividade.

Os produtos de luxo oferecem uma sensação de satisfação e prazer profundo para muitos, enquanto outros valorizam o excepcional artesanato das marcas de luxo.

A seguir, confira alguns desses itens exorbitantes e singulares que desafiam a compreensão e, ao mesmo tempo, encantam.

Conjunto Louis Vuitton Jenga

Foto: Louis Vuitton

Para quem busca um toque de sofisticação nos jogos, o Conjunto Jenga da Louis Vuitton é uma opção única. Lançado como parte das ofertas outono/inverno 2019, este conjunto exclusivo, feito de plexiglass colorido com o monograma distintivo da LV, redefine o clássico jogo. Com um preço surpreendente de 3 mil dólares, a Monogram Tower não é apenas um jogo, mas um presente extravagante que promete encantar toda a família.

Geladeira Smeg x Dolce e Gabbana

Foto: Robb Report



Em uma colaboração marcante, Dolce e Gabbana se uniram à marca italiana Smeg para transformar mais de 100 geladeiras em obras de arte. Pintadas à mão com arte histórica siciliana, essas geladeiras únicas se tornaram populares no mercado, apesar do preço substancial de 36 mil euros cada.

Porta moedas Prada com clipe de papel

Foto: Prada

O clipe de papel extravagante da Prada, feito em prata de lei por 185 dólares, tornou-se um destaque entre os itens de luxo peculiares. Apesar das especulações sobre sua inspiração na Microsoft, este porta moedas tipo clipe de papel encontrou entusiastas do luxo na Barneys, onde desapareceu das prateleiras.

Fita adesiva Raf Simons

Foto: Luxury Abode

A fita adesiva extravagante de Raf Simons, vendida por 155 euros por rolo, foi originalmente usada como parte de sua coleção outono/inverno 2017 para segurar casacos e blazers.

Raquetes de tênis de mesa Tiffany and Co

Foto: Tiffany and Co.

Os remos de tênis de mesa da Tiffany and Co, feitos de nogueira americana, oferecem não apenas funcionalidade, mas também uma declaração de glamour com seu preço de 700 dólares.

Tijolo de barro vermelho da Supreme

Foto: ebay

Na coleção outono/inverno de 2016, a marca de streetwear Supreme lançou tijolos com seu logo por 30 dólares cada, esgotando rapidamente e agora sendo vendidos por até 1.000 dólares no eBay.



Extintor de incêndio “Chanel”

Foto: Louis-Nicolas Darbon

Louis Nicholas Darden transformou extintores de incêndio em peças inspiradas em marcas de luxo, ultrapassando os 1.500 dólares, oferecendo uma abordagem estilizada à segurança doméstica.

Novelo de lã prateado da Tiffany

Foto: TIffany

A renomada joalheria expandiu sua linha para incluir itens do cotidiano, como o novelo de lã prateado por 9.000 dólares.

Marcador de páginas Hermes

Foto: Hermes

O marcador de páginas magnético da Hermes, feito de couro de bezerro, oferece funcionalidade e elegância por 370 dólares, atendendo aos amantes da leitura em busca de sofisticação.

