Como funciona e quais as vantagens do “Shopping Nubank”

O banco digital Nubank, considerada a fintech de maior destaque da América Latina, segue proporcionando aos seus clientes produtos e serviços inovadores. Um dos grandes destaques é o Shopping Nubank, integrado ao aplicativo da fintech, que se destaca como uma plataforma de compras online com mais de 150 lojas parceiras, oferecendo aos clientes uma experiência única de descontos exclusivos. Acompanhe a leitura, logo abaixo, e saiba todas as vantagens da plataforma de compras.

As suas compras no “roxinho”

O Shopping Nubank, integrado ao aplicativo do banco digital, se destaca como uma plataforma de compras online com mais de 150 lojas parceiras, oferecendo aos clientes uma experiência única de descontos exclusivos e cashback em produtos variados.

Empresas renomadas como Casas Bahia, Lojas Americanas, Natura, Centauro, AliExpress e Shopee fazem parte desse universo de oportunidades de economia. Continue a leitura, a seguir, e conheça mais detalhes sobre esta grande rede de compras da fintech.

Conhecendo o Shopping Nubank

O Shopping Nubank, localizado na aba de “sacola” no menu inferior do aplicativo, reúne marcas diversas que oferecem cupons de desconto, cashback e parcelamento em até 24 vezes, dependendo do produto.

Recentemente, a inclusão da opção de Gift Card ampliou as possibilidades, proporcionando descontos no cartão que variam de 2% a 8%. Ao escolher um produto e iniciar o processo de compra, o usuário é redirecionado para o site da loja parceira, onde pode concluir a transação de forma segura.

Algumas lojas, como as Casas Bahia, possibilitam uma experiência completa de compra diretamente no app do Nubank, oferecendo desde a escolha dos produtos até o pagamento via NuPay, com opção de parcelamento em até 24 vezes.

Essa integração não apenas assegura a segurança da transação, evitando possíveis golpes, como também proporciona suporte do Nubank em caso de dúvidas durante o processo de compra.

Quais são os benefícios do Shopping Nubank?

O Shopping do Nubank oferece uma gama de benefícios exclusivos aos clientes, tornando-se uma opção atraente para compras online.

Com parceria de cerca de 150 lojas, os correntistas contam com acesso a ofertas exclusivas, descontos e cashback. A segurança do processo é um destaque, pois as compras são iniciadas no aplicativo, proporcionando um ambiente protegido antes de redirecionar para os sites das lojas parceiras.

A diversidade de categorias disponíveis, abrangendo desde alimentos até moda, viagem e educação, oferece aos clientes a oportunidade de encontrar produtos em diversas áreas.

Algumas lojas, como as Casas Bahia, permitem que o cliente acesse informações detalhadas do produto e frete diretamente do aplicativo do Nubank, utilizando o Nupay como forma de pagamento, com opções de parcelamento em até 24 vezes ou em até 10 vezes sem juros.

Compras com cashback

O cashback é um benefício adicional, sendo oferecido pela maioria dos parceiros do Shopping Nubank. Dessa forma, os clientes podem receber uma porcentagem do valor gasto nas compras, tornando os produtos ainda mais acessíveis.

Não há limites estritos de cashback por compra, permitindo que os clientes acumulem benefícios ao longo de várias transações.

Quais são as lojas do Shopping Nubank?

O Shopping do Nubank proporciona aos clientes uma extensa variedade de lojas parceiras, abrangendo diversas categorias.

Empresas renomadas de alimentos e bebidas, mercado automotivo, beleza, saúde e perfumaria, casa, móveis e construção, celulares e informática, educação, eletrodomésticos e eletroportáteis, games, infantil, moda, acessórios, pets, viagem e lazer fazem parte desse ecossistema de compras.

Entre as lojas parceiras conhecidas pelo público, destacam-se PlayStation, The Body Shop, Sephora, MAC Cosmetics, Avon, Quem Disse, Berenice?, Shiseido, AliExpress, Amazon, Leroy Merlin, Magalu, HP, Lenovo, Microsoft, Xiaomi, Alura, Udemy, Brastemp, Consul, Electrolux, Fast Shop, Philips, Polishop, Xbox, Razer Gold, Airbnb, Google Play, iFood, Nintendo, Spotify, Uber, Ri Happy, Imaginarium, Amaro, Animale, ASICS, Calvin Klein, C&A, Dafiti, Farm Rio, Farfetch, Hering, Mizuno, Nike, Renner, GOL, Le Postiche, Sestini, Allbags, Casas Bahia, Samsung, Riachuelo, Zattini, Booking.com, Nespresso, Carrefour, PneuStore, O Boticário, Droga Raia, Drogasil, Eudora, Natura.

Como funciona o cashback do Shopping Nubank? Tem limite?

O cashback no Shopping do Nubank representa uma recompensa aos clientes por suas compras. Para ativá-lo, os usuários devem iniciar o processo no aplicativo, ativando a oferta na seção “Shopping” e concluir a compra na mesma sessão.

É fundamental seguir as regras específicas de cada loja parceira e os termos gerais para garantir o recebimento do dinheiro de volta.

Não há um limite estrito de compra, mas é necessário aguardar um intervalo mínimo de uma hora entre as transações. O cashback é calculado sobre o valor total dos itens, excluindo o frete, e é depositado na conta do Nubank em até 90 dias após a confirmação do pagamento.

Embora não haja limite por compra, é importante destacar que há um limite mensal de até R$1,5 mil em cashback. Os clientes podem acompanhar o status no aplicativo e decidir resgatar o dinheiro para a conta ou trocar por milhas na seção “Meu Cashback”.

