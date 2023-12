Bolsa família 2024: quem mora sozinho não vai receber? Descubra

Desde a sua reimplementação no início de 2023, o programa de transferência de renda Bolsa Família tem sido fundamental no sustento de milhões de famílias em vulnerabilidade financeira todos os meses. No entanto, grupos familiares denominados como famílias unipessoais têm sido alvo de constantes revisões de seus cadastros, o que gera preocupação quanto a manutenção do auxílio social. Mas o que pode mudar para 2024? Saiba todos os detalhes, logo abaixo.

Famílias unipessoais seguem apreensivas com mudanças já confirmadas do Bolsa Família em 2024. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Seu direito ao benefício

Você, que mora sozinho, está apreensivo em relação ao futuro do Bolsa Família em 2024? Rumores têm circulado pelas redes sociais, gerando incertezas: afinal, será que quem vive sozinho será excluído do programa?

Descubra agora se essa informação que está causando alvoroço é verídica ou apenas mais uma fake news espalhada pela rede. Acompanhe a leitura, a seguir, e saiba todos os detalhes já confirmados sobre o benefício social para o próximo ano.

O Bolsa Família em 2024

Antes de tudo, é importante ressaltar que o Bolsa Família, um programa social essencial para milhões de brasileiros, visa principalmente auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade.

Contudo, e quando se trata de famílias unipessoais, ou seja, indivíduos que vivem sozinhos? Eles têm direito a esse benefício governamental?

Critérios de renda

No Bolsa Família 2024, o primeiro aspecto a ser considerado é a renda. O programa é destinado a famílias (incluindo pessoas que moram sozinhas) com renda per capita de até R$218,00. Portanto, se sua renda mensal se enquadra nesse critério, você está apto a participar do programa.

Cadastro Único (CadÚnico)

Outro requisito indispensável é estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Esse registro é fundamental para a avaliação do seu perfil e elegibilidade ao benefício.

Processo de cadastro e aprovação

Para se inscrever no Bolsa Família, certifique-se primeiro de estar cadastrado no CadÚnico. Caso não esteja, basta ir pessoalmente no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo.

Após o cadastro, o período de análise e aprovação geralmente leva até 45 dias. Acompanhar o processo online ou pelos canais disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome é essencial.

Como saber se fui aprovado?

A notificação sobre a aprovação do Bolsa Família ocorrerá principalmente por meio de uma carta enviada pela Caixa Econômica Federal.

Você também poderá consultar o andamento do seu requerimento através do aplicativo do Bolsa Família, compatível tanto com Android quanto iPhone, acessando o site do CadÚnico ou entrando em contato com o Ministério da Cidadania e a Caixa Econômica Federal.

Saque o seu benefício

Uma vez aprovado, o valor do benefício é depositado em uma conta na Caixa Econômica Federal, podendo ser sacado em caixas eletrônicos ou lotéricas. Se você não possuir uma conta Caixa Tem, uma será criada automaticamente para você.

Quem mora sozinho vai receber Bolsa Família em 2024?

Sim, quem mora sozinho também receberá! Tanto homens como mulheres solteiras que vivem sozinhos podem ser beneficiários do Bolsa Família, desde que atendam a certos requisitos. Esse esclarecimento é fundamental para dissipar qualquer mal-entendido que possa ter surgido.

Valor do Bolsa Família para solteiros

O valor do Bolsa Família para quem mora sozinho geralmente parte de R$600, podendo chegar a R$1.000, variando de acordo com a situação de cada indivíduo. Esse apoio financeiro pode representar uma significativa diferença no orçamento mensal.

Considerações finais

É crucial compreender que morar sozinho não é um obstáculo para acessar o Bolsa Família. Esse benefício pode ser um importante aliado para sua estabilidade financeira.

Ao iniciar o processo de inscrição, lembre-se da importância do CadÚnico, do acompanhamento constante e da paciência necessária até a aprovação.

Novidades no caminho dos beneficiários do Bolsa Família são confirmadas para 2024; assista ao vídeo abaixo e saiba mais detalhes.

