Tem Bolsa Família? Então tem remédio de graça também; veja a lista

Os brasileiros que recebem o auxílio do programa de transferência de renda Bolsa Família podem ter acesso a mais de 40 remédios gratuitos, segundo informações do Ministério da Saúde, no entanto, na maioria dos casos, os beneficiários desconhecem esse direito. Acompanhe a leitura, logo abaixo, e entenda como funciona.

Benefícios com vantagens adicionais

Os beneficiários do programa Bolsa Família agora podem usufruir de uma ampla gama de medicamentos de forma gratuita, conforme anunciado pelo Ministério da Saúde.

De acordo com a pasta, todos os medicamentos listados no programa Farmácia Popular estão disponíveis gratuitamente para os usuários desse benefício social. Saiba mais detalhes na leitura a seguir.

Beneficiários do Bolsa Família têm direito a 40 medicamentos

Em uma iniciativa inédita, o Ministério da Saúde destacou que todos os beneficiários do Bolsa Família têm direito à retirada gratuita dos 40 medicamentos disponíveis no programa.

Essa medida visa ampliar significativamente o acesso à assistência farmacêutica, beneficiando aproximadamente 55 milhões de brasileiros.

Mudanças significativas no Bolsa Família

Durante o lançamento das mudanças, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou as novas medidas, ressaltando o impacto positivo na vida dos beneficiários.

Lula destacou a importância do programa Farmácia Popular, mencionando que antes de sua implementação, muitas pessoas, após receberem a receita médica, não tinham condições financeiras para adquirir os medicamentos prescritos, resultando em situações trágicas.

Antes da implementação do Farmácia Popular, as pessoas dirigiam-se à UBS ou a um posto de saúde, eram atendidas por médicos, recebiam a prescrição e retornavam para casa.

Muitas vezes, encontravam-se em uma situação difícil, pois não dispunham dos recursos financeiros necessários para adquirir os medicamentos prescritos.

Essa realidade, conforme afirmado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, resultava, em alguns casos, na trágica situação de falecerem com a receita sobre a mesa.

Reforço para Farmácia Popular

Lula, ao expressar sua opinião, declarou que esse cenário não se repetirá no país. Ele ressaltou que a decisão de lançar o programa Farmácia Popular foi tomada há vários anos e, mesmo com a redução durante o governo anterior, o programa retorna agora com maior vigor, oferecendo mais medicamentos e uma capacidade ampliada para atender a todas as pessoas necessitadas no Brasil.

O ex-presidente enfatizou o comprometimento em fortalecer o acesso aos tratamentos essenciais para a população.

A lista de medicamentos essenciais

Abaixo, apresentamos a lista de medicamentos do Farmácia Popular que estão disponíveis de forma gratuita para os usuários do Bolsa Família:

Asma:

Brometo de ipratrópio (0,02 mg e 0,25 mg)

Dipropionato de beclometasona (50 mcg, 200 mcg e 250 mcg)

Sulfato de salbutamol (100 mcg e 5 mg)

Diabetes:

Cloridrato de metformina (500 mg, com e sem ação prolongada, e 850 mg)

Glibenclamida (5 mg)

Insulina humana regular (100 ui/ml)

Insulina humana (100 ui/ml)

Hipertensão:

Atenolol (25 mg)

Besilato de anlodipino (5 mg)

Captopril (25 mg)

Cloridrato de propranolol (40 mg)

Hidroclorotiazida (25mg)

Losartana potássica (50 mg)

Maleato de enalapril (10 mg)

Espironolactona (25 mg)

Furosemida (40 mg)

Succinato de metoprolol (25 ml)

Anticoncepcionais:

Acetato de medroxiprogesterona (150 mg)

Etinilestradiol (0,03mg) + levonorgestrel (0,15 mg)

Noretisterona (0,35 mg)

Valerato de estradiol (5 mg) + enantato de noretisterona (50 mg)

Dislipidemia (Colesterol Alto):

Sinvastatina (10 mg, 20 mg e 40 mg)

Doença de Parkinson:

Carbidopa (25 mg) + levodopa (250 mg)

Cloridrato de benserazida (25 mg) + levodopa (100 mg)

Glaucoma:

Maleato de timolol (2,5 mg e 5 mg)

Incontinência:

Fralda geriátrica

Osteoporose:

Alendronato de sódio (70 mg)

Rinite:

Budesonida (32 mg e 50 mg)

Dipropionato de beclometasona (50 mcg/dose)

Diabetes Tipo 2 + Doença Cardiovascular (a partir de 65 anos):

Dapagliflozina (10 mg).

Retirada gratuita para beneficiários do Bolsa Família

Para garantir a retirada gratuita de um medicamento, o beneficiário do Bolsa Família deve dirigir-se a uma farmácia conveniada ao programa, identificável pelo selo na entrada.

Ao chegar, é necessário apresentar a receita médica como comprovante da necessidade do medicamento, podendo também ser solicitada a apresentação de documentos adicionais.

Essa iniciativa visa assegurar que todos os beneficiários tenham acesso aos tratamentos necessários de forma eficaz e sem custos.

