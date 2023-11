Cuidado! Você pode ser multado por atitude do passageiro

A legislação de trânsito tem implementado novas regras que demandam mais atenção de motoristas que não desejem ser surpreendidos por desagradáveis e pesadas multas. No entanto, existem outras irregularidades cometidas pelo passageiro e que pode recair diretamente no condutor do veículo. Acompanhe a leitura, logo abaixo, e entenda as sete práticas passíveis de penalidade, segundo as leis de trânsito.

Entenda quais são as sete atitudes cometidas por passageiros que podem gerar multa ao motorista. — Foto: Reprodução / Freepik

Quem paga a conta é você

Dirigir com segurança vai além de manter as mãos no volante e os olhos na estrada. As ações e o comportamento dos passageiros também podem ser fundamentais, podendo resultar em penalidades para o condutor, caso algumas infrações sejam presenciadas por autoridades de trânsito.

Siga a leitura, logo abaixo, e entenda os tipos de comportamentos que podem ‘cair na conta’ do condutor do veículo por conta de terceiros.

Leia mais: Simples atitude no trânsito pode resultar em grande prejuízo; confira

Os 7 erros do passageiro que custam caro ao motorista

A seguir, entenda algumas situações em que o motorista pode ser penalizado devido às ações dos ocupantes do veículo.

1. Excesso de barulho e bagunça

Viagens com barulho excessivo, desordens ou brigas entre os ocupantes podem ser uma distração significativa para o motorista, aumentando o risco de acidentes e podendo levar a penalidades.

2. Cautela ao transportar idosos e passageiros com problemas de saúde

Transportar idosos ou passageiros machucados requer atenção especial. O motorista deve garantir a segurança e o conforto desses passageiros, evitando situações que possam agravar seu estado durante a viagem.

3. Crianças desacompanhadas

Crianças pequenas devem sempre estar acompanhadas e transportadas em cadeirinhas apropriadas, de acordo com idade e peso. O descumprimento dessas regras pode resultar em multas significativas.

4. Falta de uso do cinto de segurança do passageiro

O uso do cinto de segurança é vital. Todos os passageiros devem utilizá-lo, independentemente do assento no veículo. A negligência nesse aspecto compromete a segurança e pode resultar em multa para o motorista.

5. Excesso de passageiros

Transportar mais pessoas do que o permitido é uma infração de trânsito, aumentando o risco de acidentes e acarretando multas e penalidades.

6. Passageiros com estado psicológico alterado

Passageiros sob efeito de álcool ou substâncias psicoativas podem ser imprevisíveis e perigosos, representando risco para a segurança e podendo resultar em responsabilizações legais para o condutor.

7. Outras distrações

Comportamentos que desviam a atenção do motorista, como falar alto, movimentar-se excessivamente ou usar dispositivos que distraiam, podem prejudicar a segurança.

Conclusão

Como motorista, a responsabilidade é garantir não apenas sua segurança, mas também a de todos os ocupantes do veículo.

Fique atento ao comportamento dos passageiros, adotando medidas para manter a direção segura e dentro das normas de trânsito. Prevenir é sempre melhor do que remediar, especialmente quando se trata de segurança nas estradas.

Você sabia? Assista ao vídeo abaixo e conheça cinco infrações de trânsito que provavelmente você não conhecia!

Leia também: Motorista que não ficar atento pode levar multa de R$ 880