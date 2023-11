Novo esquema libera CNH para quem não sabe ler e escrever; polícia investiga

Na última quinta-feira (23), 32 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia civil, na cidade de São Paulo, em operação que desmantelou um esquema fraudulento de emissão de CNH de forma irregular pelo Departamento de Trânsito de São Paulo (Detran-SP). Acompanhe a leitura a seguir, e entenda mais detalhes sobre a ação criminosa.

Habilitação duvidosa

A Polícia Civil desmantelou um esquema fraudulento no Departamento de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), que permitia a obtenção de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) até mesmo por analfabetos, mediante pagamento de propina.

Investigação expõe fraude na emissão de CNH

A ação, conduzida pela 3ª Delegacia DCCiber (Investigações sobre Violação de Dispositivos Eletrônicos e Banco de Dados) em conjunto com o Departamento de Investigações Criminais (Deic), contou com a participação da direção do Detran. Até o momento, não houve prisões.

O esquema, que operou em 2018 e 2019, envolvia pessoal administrativo, ex-funcionários do órgão de trânsito, advogados, despachantes e indivíduos conhecidos como “zangões”, especializados em oferecer vantagens ilícitas.

A investigação aponta a participação de 22 pessoas, incluindo adolescentes com acesso ao sistema de dados. O custo para obtenção irregular da CNH variava de R$ 1.000 a R$ 3.000.

Esta ação é uma continuidade da investigação iniciada em 2019, quando o Detran comunicou suspeitas de fraude à Polícia Civil, resultando na prisão de um servidor por desbloqueio irregular de CNHs.

Os suspeitos enfrentam acusações de corrupção ativa e passiva, associação criminosa e falsificação de documentos. O Detran, em comunicado, assegurou a entrega de todos os documentos e computadores necessários à investigação, bloqueando imediatamente as senhas dos funcionários sob suspeita.

40 CNHs emitidas e funcionários envolvidos

Waldirene Santana, responsável pela área de auditoria do Detran, revelou que nesta fase da investigação foram identificados desbloqueios irregulares de cerca de 40 CNHs de cidadãos da região metropolitana de São Paulo, realizados entre 2018 e 2019.

Oito funcionários ou ex-servidores são suspeitos, sendo que cinco ainda estão na autarquia. O Detran afirma que eles foram afastados e medidas administrativas estão em curso.

Caso de corrupção no Detran é recorrente

Em janeiro passado, outra investigação no órgão de trânsito resultou na detenção de um funcionário da unidade do Detran em Saltinho, a 173 km de São Paulo, por suspeita de corrupção.

Durante a busca e apreensão, a Polícia Civil encontrou aproximadamente R$ 170 mil em espécie na residência do funcionário. Computadores na sede do Detran, no apartamento do servidor público, além de seu celular, documentos e um pendrive, também foram apreendidos.

As apurações foram iniciadas devido ao aumento desproporcional na emissão de documentos e procedimentos na unidade de Saltinho, cidade na região de Piracicaba, com população estimada de 8.500 habitantes, segundo o IBGE.

Em setembro do ano passado, um diretor-técnico do setor de veículos do Detran foi preso, apontado como líder de um esquema de fraudes que facilitava, mediante pagamento, a venda de veículos, inclusive de pessoas falecidas, além de emitir CNHs sem a necessidade de comparecimento às aulas teóricas ou práticas em autoescolas.

*Com informações da Folha de São Paulo.

