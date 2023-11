PIS/Pasep: 500 mil pessoas não sacaram e valor pode sair da conta

Não é de hoje que os brasileiros aguardam ansiosamente pelos pagamentos referentes ao PIS/Pasep. Todos os anos o Governo Federal libera os recursos para os trabalhadores aptos. Entretanto — nem sempre os saques são realizados; quando isso ocorre é necessário correr contra o tempo a fim de conseguir sacar os recursos. Veja abaixo todos os detalhes.

PIS/Pasep está com prazo ‘esgotado’

O PIS/Pasep de 2021 começou a ser pago desde o início do ano. O saque é manual — sendo necessário o trabalhador solicitar através do aplicativo ou presencialmente em alguma agência especificada. Entretanto — quando isso não acontece: o dinheiro retorna para o Tesouro Nacional.

É válido ressaltar que os brasileiros que ainda não realizaram os respectivos saques — irão ter até o dia 28 de dezembro para solicitarem através das vias oficiais; de acordo com o seu tipo de pagamento.

Caso isso não seja feito; será necessário pedir o pagamento através de um requerimento — o trabalhador possui até cinco anos após o período para estar solicitando os repasses oriundos do PIS/Pasep. Portanto — o prazo hábil para saque é até o fim de dezembro.

Além disso — o valor já está calculado. Sendo de R$ 1.320 para os trabalhadores que exerceram suas atividades remuneradas todos os meses do ano de 2021. Aos demais — é o proporcional trabalhado.

Afinal, como é feito o cálculo do valor?

Trata-se de uma conta bem simples a ser feita. O valor total do PIS/Pasep é de até 01 salário mínimo. Lembrando que o salário aplicado é do ano em questão, e não do ano base. Portanto — o valor total do PIS/Pasep deste ano seria de até R$ 1.302.

Após o aumento do salário pelo presidente Lula — o valor subiu para R$ 1.320. Desse modo — os trabalhadores passaram a ter direito ao equivalente a 01 salário mínimo. Caso os mesmos não tenham trabalhado todos os meses do ano; será necessário multiplicar R$ 110 pela quantidade de meses trabalhados.

Portanto, esta é a maneira de realizar o cálculo referente ao PIS/Pasep 2021 e a qualquer outro PIS/Pasep a ser recebido. Haja vista que tudo depende dos critérios do Governo Federal.

PIS/Pasep 2022 é confirmado

Em razão da Covid-19, o PIS/Pasep acabou tendo seus pagamentos atrasados. Por este motivo somente neste ano de 2023 que o pagamento referente ao ano de 2021 acabou sendo pago. Portanto — o pagamento do ano de 2022 acabou de ser confirmado.

O mesmo será pago no ano de 2024. O valor será de até R$ 1.421. Portanto, os repasses serão de acordo com a quantidade de meses trabalhados.

Os pagamentos começarão a partir do início do ano de 2024. Logo — é importante aguardar a publicação do calendário oficial referente ao PIS/Pasep haja vista que tudo depende destes critérios do Governo a fim de verificar quais serão as respectivas datas.

