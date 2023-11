FGTS bloqueado por causa de empréstimo: o que fazer se for demitido

Imagine solicitar um empréstimo com garantia do FGTS e, de repente, receber a notícia inesperada de que foi demitido do seu emprego.

Nesse momento delicado, é natural que surjam muitas dúvidas e preocupações, afinal, é preciso descobrir como pagar as parcelas do empréstimo.

Se você solicitou um empréstimo do FGTS e foi demitido, continue lendo este artigo para saber como lidar com essa situação.

Como funciona o empréstimo utilizando o saldo do FGTS?

Ao decidir contratar um empréstimo com garantia do FGTS, é importante entender como ele funciona e quais são os requisitos a serem cumpridos.

Primeiramente, é necessário ser optante da modalidade de saque-aniversário. A troca do saque-rescisão, que é o padrão, pelo saque-aniversário pode ser feita por meio do aplicativo do FGTS.

Esta modalidade permite que você antecipe de uma só vez futuras parcelas do saque-aniversário, as quais você teria direito apenas uma vez por ano, no mês do seu aniversário.

Portanto, é preciso ter saldo suficiente nas contas do FGTS, sejam elas inativas ou ativas, para cobrir todas as despesas da operação, incluindo taxas e outros encargos.

Este tipo de crédito possui juros baixos em comparação com outros tipos de empréstimo e pode ser contratado mesmo por pessoas com restrição no nome.

No entanto, é necessário estar com a situação regular junto à Receita Federal, ou seja, não ter nenhuma pendência com o Fisco.

Além disso, é preciso ser maior de 18 anos ou emancipado e ter uma conta corrente ou poupança para receber os valores do empréstimo.

Agora que você já sabe como funciona o empréstimo com o FGTS, veja como é feito o pagamento das parcelas.

Como são pagas as parcelas do empréstimo do FGTS?

O pagamento das parcelas do empréstimo do FGTS é feito anualmente a partir do saldo acumulado no Fundo de Garantia.

Desta forma, você não precisa se preocupar em pagar boletos mensais, pois a instituição financeira faz o desconto diretamente do saldo retido no mês do seu aniversário.

Eu fiz um empréstimo do FGTS e fui demitido, e agora?

Se você for demitido como CLT, é importante continuar pagando as parcelas do empréstimo. Entre em contato com a instituição financeira para renegociar a dívida.

No caso de demissão sem justa causa, você receberá uma multa de 40% do FGTS e também pode solicitar o seguro-desemprego, que podem ser usados para quitar a dívida!

Mesmo em caso de demissão, é necessário continuar pagando as parcelas do empréstimo. Entre em contato com a instituição financeira e explique a situação para tentar renegociar a dívida.

Em caso de demissão sem justa causa, por exemplo, você ainda tem direito a receber a multa de 40% do FGTS e o seguro-desemprego.

Desta forma, caso não possua outros recursos financeiros, você pode utilizar o dinheiro destes benefícios para quitar as parcelas do empréstimo.

Dicas para quitar o empréstimo

Caso não seja possível usar o dinheiro dos benefícios trabalhistas, exclusivamente para o pagamento do empréstimo, outra alternativa é buscar formas de aumentar sua renda.

Você pode reservar uma parte dos recursos para gerar renda extra, dedicando-se à preparação de alimentos ou à produção de produtos artesanais, por exemplo.

Também é possível encontrar oportunidades de renda extra no ambiente digital, oferecendo aulas ou serviços de consultoria e mentoria em um assunto que você domine.

Além disso, verifique se é possível acionar o seguro de proteção do empréstimo, que pode cobrir as parcelas em caso de demissão.

Lembre-se de manter uma comunicação clara e aberta com a instituição financeira, buscando alternativas vantajosas para ambas as partes.



