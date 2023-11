5 profissões que tem salários bem MAIORES do que se imagina

Você que conhecer profissões com salários bem mais altos do que você imagina? Dentro do amplo espectro do mercado de trabalho, há carreiras que permanecem desconhecidas pelo público em geral, apesar de oferecerem salários atrativos.

Em uma era onde o desemprego cresce, encontrar oportunidades valiosas se torna um desafio. A seguir, continue lendo para conferir uma seleção com 5 profissões que possuem salários bem mais altos do que se imagina.

5 profissões com salários bem mais altos do que você imagina/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

5 profissões com salários altos e que ninguém imagina

Com o intuito de simplificar essa busca, apresentamos uma relação de cinco profissões com pouca concorrência, porém, altamente recompensadoras financeiramente. Confira abaixo:

Desenvolvedor de Aplicações para Dispositivos Médicos

Responsável por criar softwares para dispositivos na área da saúde, desempenha um papel crucial nos hospitais. O Desenvolvedor de Aplicações para Dispositivos Médicos é o profissional encarregado de criar softwares e aplicativos essenciais para o funcionamento de tecnologias utilizadas na área da saúde, como equipamentos médicos e dispositivos de monitoramento.



Sua função abrange desde a concepção e programação de sistemas específicos até a garantia de que essas ferramentas atendam aos rigorosos padrões de segurança e eficiência exigidos no setor. A importância desse profissional é fundamental, uma vez que suas inovações tecnológicas contribuem diretamente para aprimorar diagnósticos, tratamentos e a qualidade do cuidado médico, impactando positivamente a vida dos pacientes e a eficiência dos profissionais de saúde. Apesar de pouco conhecida, a remuneração varia entre R$ 3.400 a R$ 7.000 no Brasil.



Fonoaudiólogo

Atua na promoção da saúde auditiva e no tratamento de distúrbios de comunicação, com média salarial de R$ 3.217,36 em 32 horas semanais, podendo atingir R$ 6.261,82. O fonoaudiólogo é um profissional dedicado à promoção da saúde auditiva e ao tratamento de distúrbios de comunicação. Sua atuação abrange desde a prevenção até a reabilitação de problemas relacionados à linguagem, fala, voz, audição e deglutição.



A importância desse profissional reside na sua capacidade de diagnosticar e intervir em questões que afetam a comunicação e a qualidade de vida, ajudando na recuperação ou no desenvolvimento adequado dessas habilidades fundamentais para a interação social e o bem-estar dos pacientes.



Cuidador de Pessoas

Profissionais que apoiam indivíduos com limitações de saúde em atividades diárias, com salário médio de R$ 4.218,00 em 40 horas semanais, desempenham papel crucial na assistência direta. O cuidador de pessoas desempenha um papel crucial ao oferecer suporte e assistência direta a indivíduos que enfrentam limitações de saúde, seja devido a condições físicas, mentais ou relacionadas à idade.



Suas responsabilidades incluem auxiliar nas atividades diárias, garantir a segurança e bem-estar dos assistidos, administrar medicamentos quando necessário, além de prover companhia e suporte emocional. A importância desse profissional reside na sua habilidade de proporcionar cuidados individualizados e personalizados, permitindo que pessoas vulneráveis mantenham a dignidade, autonomia e qualidade de vida, enquanto aliviam o fardo dos familiares e cuidadores formais.



Audiodescritor

Transmite informações visuais para pessoas com deficiência, cobrindo ambientes, filmes e eventos. Com salários médios de R$ 3,5 mil, podendo triplicar, desempenha papel essencial na acessibilidade. O audiodescritor é responsável por transmitir informações visuais de forma verbal para pessoas com deficiência visual, tornando acessíveis filmes, eventos, ambientes e outras experiências que dependem da percepção visual.



Sua atuação envolve uma narrativa detalhada e precisa das informações visuais presentes, oferecendo uma experiência sensorial equivalente para aqueles que não têm acesso à imagem. A importância deste profissional reside na promoção da inclusão e acessibilidade, permitindo que indivíduos com deficiência visual tenham acesso a uma variedade de conteúdos e vivências que, de outra forma, estariam inacessíveis, enriquecendo suas vidas e oportunidades culturais.



Engenheiro de Energias Renováveis

Projetando e implementando soluções para fontes de energia sustentáveis, com salário médio de R$ 12.407,17, reflete a importância desse papel na construção de um futuro sustentável. O Engenheiro de Energias Renováveis é responsável por projetar, desenvolver e implementar sistemas e tecnologias que aproveitam fontes de energia sustentáveis, como solar, eólica, hidráulica, entre outras.



Sua atuação se estende desde a concepção de novos métodos de captação e armazenamento até a otimização de sistemas já existentes, visando a redução da dependência de fontes não renováveis. A importância desse profissional reside na sua contribuição para a transição para uma matriz energética mais limpa e sustentável, mitigando os impactos ambientais e promovendo a diversificação e autonomia energética das comunidades e empresas.

Essas profissões, pouco exploradas, oferecem oportunidades valiosas para quem busca não apenas estabilidade financeira, mas também a realização de um trabalho impactante e significativo.

