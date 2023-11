Qual é e como funciona o limite inicial do Nubank

Se você já possui cartão de crédito ou pretende solicitar um, é natural que se preocupe com o limite inicial oferecido pela instituição bancária. Um banco que oferece vantagens em seus cartões é o Nubank, que inicialmente já isenta qualquer cliente da anuidade habitual do produto. Mas como funciona o limite inicial do cartão de crédito Nubank? Siga a leitura abaixo e entenda todos os detalhes.

Entenda todos os detalhes sobre o limite inicial dos cartões de crédito do Nubank. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O início do seu limite

Se existe um hábito quase unânime entre brasileiros que pretendem solicitar um cartão de crédito é o de conferir qual limite inicial que será oferecido. No entanto, ao se questionar se o valor foi abaixo do esperado ou não, é necessário entender como é realizado este processo que define o limite.

Antes de estabelecer o limite de um cartão de crédito, a instituição financeira Nubank, por exemplo, realiza uma minuciosa análise de crédito, considerando diversas informações do consumidor.

Esta avaliação, fundamental para o processo, possibilita a concessão de um limite personalizado, alinhado ao perfil financeiro do indivíduo naquele momento específico.

Além disso, o Nubank monitora continuamente seus clientes após a aprovação do cartão. Este acompanhamento visa verificar o uso integral do limite, a pontualidade no pagamento das faturas e a possibilidade de aumento do limite do cartão Nubank, sem riscos financeiros.

Desvendando o limite inicial do cartão de crédito Nubank

Os questionamentos recorrentes sobre o limite do cartão de crédito Nubank surgem naturalmente. Entretanto, a resposta não é padronizada, pois cada titular recebe um limite distinto. Antes da análise do banco, não é possível antecipar qual será o limite aprovado.

A análise, por sua vez, considera variáveis como gasto mensal estimado e a pontuação no Score de Crédito Serasa, que varia de 0 a 1000 pontos. Uma pontuação mais elevada indica menor probabilidade de atrasos nos pagamentos, influenciando positivamente na definição de um limite inicial personalizado.

Vale ressaltar que o limite do cartão Nubank pode ser ampliado ao longo do tempo, à medida que a instituição acumula mais informações sobre os hábitos de consumo e a responsabilidade financeira do cliente.

Como funciona o limite do cartão de crédito do Nubank?

O limite do cartão de crédito Nubank segue o mesmo princípio de um empréstimo, disponibilizando um valor para uso sem impactar o saldo da conta. Os gastos realizados com o cartão são consolidados na fatura mensal do Nubank, com prazo para pagamento.

Essas despesas podem ser efetuadas na modalidade “crédito à vista” ou parceladas, especialmente em casos de valores mais elevados. Importante destacar que o limite é uniforme para o cartão físico e virtual do Nubank, sendo o último recomendado para transações online, enquanto o primeiro é ideal para pagamentos presenciais.

Como consultar o limite do cartão Nubank?

Descobrir o limite do cartão Nubank é simples com o App Nubank. Basta seguir alguns passos:

Abra o aplicativo Nubank no seu celular; Clique em “Cartão de crédito”; O limite disponível no cartão Nubank será exibido; Ao deslizar o dedo para a esquerda, visualizará informações como Limite Disponível em verde, Fatura Atual em azul, Fatura Fechada em vermelho e Próximas Faturas em laranja.

O Limite Disponível representa o valor utilizável em compras naquele mês, enquanto a Fatura Atual abrange os gastos do período e as parcelas de compras anteriores. A Fatura Fechada é emitida após o fechamento, considerando apenas compras até aquela data. As Próximas Faturas incluem parcelas de compras a crédito, comprometendo o limite até que sejam quitadas.

Como solicitar aumento do limite do cartão Nubank?

Caso considere que seu limite atual está aquém das necessidades, é possível solicitar um aumento diretamente pelo App Nubank:

No aplicativo, vá para “Cartão de crédito”; Selecione “Meus limites”; Escolha a opção “Explore suas opções de limite”; Exponha à inteligência artificial a razão para a solicitação; Siga as orientações até concluir o atendimento.

É válido lembrar que o pedido não garante automaticamente a concessão do aumento, estando sujeito a análise por parte do Nubank, cujo resultado será comunicado ao solicitante.

Uma alternativa interessante para ampliar o limite é optar pelo Nu Limite Garantido, convertendo o valor guardado na Caixinha em limite no cartão, com rendimento de 100% do CDI.

10 estratégias para ampliar o limite do Nubank

Mesmo ao solicitar um aumento, o valor concedido pode ser inferior às expectativas. Contudo, algumas dicas podem maximizar as chances de alcançar seus objetivos:

Pague as faturas até a data de vencimento, sem atrasos; Evite pagar apenas o valor mínimo da fatura; Utilize ao máximo o limite disponível; Concentre seus gastos no cartão Nubank; Mantenha seus dados atualizados no aplicativo, incluindo a renda mensal; Explore outros produtos e serviços oferecidos pelo Nubank; Ative o Open Finance para compartilhamento de dados entre instituições; Mantenha um controle financeiro eficiente; Evite inadimplências e dívidas; Cultive um bom Score de Crédito.

Cada uma dessas práticas contribui para um aumento gradual do limite, exigindo paciência durante esse processo.

Como ajustar o limite do cartão Nubank?

Após a aprovação, o cartão Nubank oferece a flexibilidade de ajustar o limite conforme a necessidade do cliente. O próprio usuário pode decidir o valor que deseja deixar disponível. O processo é simples:

Abra o aplicativo Nubank; Acesse “Cartão de crédito”; Selecione “Meus limites”; Ajuste o limite desejado arrastando a seta roxa.

Compreendendo a função “construir limite”

Essa funcionalidade inovadora permite o uso do cartão de crédito sem um limite pré-aprovado. Dependendo do valor depositado pelo cliente, a função “construir limite” determina o limite disponível.

Essa alternativa é especialmente vantajosa para clientes sem histórico de crédito ou negativados, oferecendo uma oportunidade de obter limite no roxinho.

Para utilizar, basta acessar o aplicativo, selecionar “adicionar mais limite” e inserir o valor desejado para depositar. Imediatamente, o valor é liberado como limite de crédito no cartão, variando conforme o montante depositado, podendo alcançar até R$ 5 mil.

Sobre o cartão Nubank

O cartão Nubank, apelidado carinhosamente de ‘roxinho’, ganhou destaque devido à sua proposta de cartão de crédito sem anuidade. A instituição também se destaca pela oferta de uma conta digital gratuita, proporcionando rendimento superior à poupança.

Além do cartão Gold, o Nubank disponibiliza outras versões, como o Nubank Platinum e o cartão Ultravioleta. Em resumo, o cartão Nubank é uma opção atrativa para quem busca iniciar no universo dos cartões de crédito sem anuidade.

No entanto, é importante considerar que existem outras alternativas de contas digitais com cartões isentos de tarifas que merecem a devida atenção antes de tomar uma decisão.

