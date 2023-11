Por que o mundo pode ficar sem internet em 2024

Não é de hoje que os brasileiros estão recebendo notícias referentes a um possível apocalipse. Em 2024 o mundo ficará sem internet? Há uma onda de rumores que acabam misturando a realidade com boatos. Veja abaixo todos os detalhes.

O mundo ficará sem internet em 2024?

Os fenômenos climáticos estão sendo alterados a todo momento no Brasil e no mundo. Cientistas estão afirmando que durante os anos de 2024 e 2025 o mundo irá enfrentar um verdadeiro apocalipse. Muitas regiões poderão ficar sem sistema de eletricidade, internet e GPS.

A causa disso é oriunda de tempestades solares que irão acometer a terra nos próximos anos. Quando essas tempestades foram intensas — acabará enviando a denominada massa coronal para terra. Isso significa que o campo magnético local será totalmente interferido.

Portanto, os meios de comunicação e algumas estações elétricas acabarão sendo afetadas diretamente. Logo, a Internet e outros meios de comunicação poderão ser afetados diretamente.

Essas explosões serão semelhantes as acontecidas em 1859. Esses raios e massas chegarão na terra em até 8 minutos após o seu acontecimento — logo, podem acarretarem em até 24 horas constantes de desconexão com à internet e outros meios de comunicação.

Haja vista que a maioria desses meios são enviadas através de ondas. Por mais que a internet seja transportada entre as nações por cabos de fibra óptica que passam por debaixo do oceano; ainda há a necessidade do sinal de ondas para transmissão para os demais lugares.

Bem como a conexão com a televisão, aparelhos de hospitais, etc. Tudo acontece de maneira muito profunda e segmentada neste contexto.

Este não será o principal problema

O grande problema é que nos últimos anos o mundo está enfrentando uma total mudança em seu clima. Em razão de vários fatores técnicos que estão acontecendo em todo o globo terrestre.

Logo — a estabilidade do mundo acaba sendo alterada. Climas mudando, regiões que até então eram quentes — se tornando frias e assim sucessivamente. Por esse motivo — essa onda de calor que poderá reduzir os sinais de comunicação, é sinal do início de algo muito pior.

Haja vista que enquanto o aquecimento global estiver avançando na atmosfera, os riscos de mais e mais ondas “não agradáveis” chegarem até a terra são imensas. Ademais, é importante obter sempre informações precisas e seguras sobre isso.

Haja vista que a desinformação quanto a estes acontecimentos, podem acarretarem em sérios problemas psicológicos; visto que o medo de um possível apocalipse é muito grande para muitos.

É de suma importância ter cuidado acerca disso para evitar possíveis problemas futuros. Todo cuidado é pouco.

