Chegou a hora! Dívidas de até R$ 20.000 podem ser abatidas

Atualmente, muitos brasileiros estão presos em um ciclo de dívidas, que pode afetar negativamente seus objetivos pessoais e profissionais.

É nesse momento que a renegociação de dívidas no Desenrola Brasil se torna uma solução essencial para aqueles que buscam estabilidade financeira.

Mas como proceder para conseguir quitar as dívidas com desconto? E quem tem direito? A seguir, continue lendo para descobrir como participar do programa e solucionar suas dívidas, de até R$ 20 mil.

Como funciona o Programa Desenrola Brasil?

O Programa Desenrola Brasil é uma oportunidade única para renegociar dívidas e retomar o controle de sua vida financeira. A partir desta segunda-feira, 20/11, o programa entrou em uma nova fase.

Isto significa que devedores da Faixa 1, ou seja, aqueles com renda de até dois salários mínimos ou inscritos no Cadastro Único do Governo Federal (Cadúnico), poderão renegociar débitos de até R$ 20 mil.

Esta faixa inclui dívidas bancárias, como cartão de crédito, despesas mensais atrasadas, como contas de luz e água, e pendências financeiras no comércio varejista.

Portanto, aqueles que estão em situação de inadimplência com débitos de R$ 5.000,01 a R$ 20 mil terão até o dia 30 de dezembro deste ano para refinanciá-los. Após esse prazo, os descontos serão mantidos, mas o pagamento deverá ser feito à vista.

Como faço para entrar no Programa Desenrola Brasil?

Renegociar dívidas no Desenrola Brasil é muito fácil, basta ter uma conta Gov.br de nível prata ou ouro e manter seus dados cadastrais atualizados.

Em seguida, o devedor terá que escolher uma instituição financeira ou empresa cadastrada no programa para renegociar sua dívida. Por fim, deve selecionar o número de parcelas e efetuar o pagamento. Vale ressaltar que será possível parcelar a dívida em até 60 meses, com juros de 1,99% ao mês.

A primeira etapa do programa começou em julho deste ano e foi destinada à Faixa 2, onde foram renegociados R$ 15,8 bilhões de 2,22 milhões de contratos até o final de setembro.

Isso significa que 6 milhões de brasileiros que tinham dívidas de até R$ 100,00 deixaram de ter o CPF negativado.

No entanto, isso não significa que as dívidas foram extintas, mas sim renegociadas, permitindo que os bancos removessem as restrições nos órgãos de proteção ao crédito, possibilitando que o devedor recupere sua liberdade financeira.

Com isso, é possível contratar novas operações de empréstimo ou financiamento, parcelar compras no crediário, assinar contratos de aluguel, entre outros.

Como obter recursos para renegociar minhas dívidas?

Quando se trata de obter recursos adicionais para renegociar dívidas no Desenrola Brasil, existem duas opções vantajosas que podem ajudá-lo. São elas: a antecipação do saque-aniversário e o empréstimo consignado.

A antecipação do saque-aniversário é um tipo de empréstimo que utiliza o saldo de contas ativas e inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Essa é uma ótima alternativa para usar um dinheiro que já é seu, sem afetar o orçamento mensal, pois o desconto é feito apenas uma vez por ano, diretamente do saldo do FGTS. No entanto, para isso, é necessário habilitar a opção “saque-aniversário” no aplicativo do FGTS.

Outra opção amplamente utilizada para quitar dívidas é o crédito consignado, que é descontado diretamente na folha de pagamento do beneficiário e possui baixo risco de inadimplência, já que possui garantia de pagamento.

Essa modalidade pode ser interessante para beneficiários que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

