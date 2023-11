14º salário do INSS: qual é a previsão de pagamento

Todos os meses, quase 40 milhões de segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em todo o país aguardam a chegada dos valores de seus benefícios, sejam eles aposentadorias ou pensões. Além do pagamento tradicional, que ocorre entre os últimos dias úteis de um mês e os primeiros dias úteis do próximo, circulam rumores sobre a possibilidade de um 14° salário para os segurados. Continue lendo a seguir e saiba se de fato há previsão para o pagamento deste valor adicional.

Rumores sobre a possibilidade de um 14° salário para os segurados continuam. Entenda o que de fato é real sobre esta possibilidade. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Segurados de olho no calendário

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) segue como uma importante fonte de sustento financeiro na vida de milhões de brasileiros, garantindo o pagamento regular de aposentadorias e pensões.

Mensalmente, mais de 37 milhões de beneficiários em todo o país aguardam a chegada dos valores, que variam de R$ 1.320 (piso) a R$ 7.507,49 (teto).

Além do pagamento tradicional, que ocorre entre os últimos dias úteis de um mês e os primeiros dias úteis do próximo, circulam rumores sobre a possibilidade de um 14° salário para os segurados. Contudo, é importante esclarecer o que é há de concreto e o que são meros rumores, até agora; siga a leitura e entenda.

Rumores sobre o 14° salário do INSS não se sustentam

A especulação em torno do 14° salário do INSS ganhou força este ano, levantando a expectativa de um benefício extra para aposentados, pensionistas e indivíduos em afastamento ou situação de doença.

O suposto valor de R$ 2.640, equivalente a dois salários mínimos, seria uma injeção financeira bem-vinda. No entanto, é importante frisar que, por mais que existam propostas nesse sentido, não há amparo legal para tal pagamento.

A proposta em discussão segue a lógica do 13° salário, estabelecendo um cálculo com base no benefício previdenciário do segurado. O piso seria o salário mínimo, atualmente fixado em R$ 1.320, e o teto atingiria dois salários mínimos, totalizando R$ 2.640.

Assim, o abono seguiria a proporção do benefício recebido, beneficiando quem recebe um salário mínimo integral e proporcionando um adicional aos que têm benefícios acima desse valor, respeitando o teto de R$ 7.507,49 do INSS.

Enquanto aguardamos desdobramentos sobre essa proposta, é importante observar as datas de pagamento já confirmadas pelo INSS para o restante do ano. Os beneficiários devem ficar atentos às seguintes datas de novembro:

Benefícios até 1 salário mínimo:

Final 1: 24 de novembro;

Final 2: 27 de novembro;

Final 3: 28 de novembro;

Final 4: 29 de novembro;

Final 5: 30 de novembro;

Final 6: 1º de dezembro;

Final 7: 4 de dezembro;

Final 8: 5 de dezembro;

Final 9: 6 de dezembro;

Final 0: 7 de dezembro.

Benefícios acima de 1 salário mínimo:

Finalizados em 1 e 6: 1º de dezembro;

Finalizados em 2 e 7: 4 de dezembro;

Finalizados em 3 e 8: 5 de dezembro;

Finalizados em 4 e 9: 6 de dezembro;

Finalizados em 5 e 0: 7 de dezembro.

A certeza dessas datas proporciona aos beneficiários a tranquilidade de se programarem para a chegada desses valores essenciais. Rumores à parte, o INSS mantém seu compromisso de regularidade nos pagamentos, aguardando eventuais novidades em relação ao tão falado 14° salário.

