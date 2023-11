Consulta ao status de pedido do INSS; veja a solicitação do seu processo

Atualmente, existem milhões de brasileiros na fila de espera para a concessão de benefícios, seja de aposentadoria ou pensão, do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). No entanto, com a ajuda da tecnologia já é possível realizar a consulta de todo o processo de solicitação diretamente na internet. Continue a leitura abaixo e aprenda o passo a passo.

Um futuro segurado

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) disponibiliza aos cidadãos a autonomia de acompanharem, por conta própria, o andamento de seus pedidos de serviços ou benefícios.

Contratar ou solicitar ajuda de terceiros não é necessário, uma vez que os serviços do INSS são gratuitos e dispensam intermediários. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba, em detalhes, como realizar a consulta do seu processo para concessão do benefício previdenciário.

Como acompanhar o pedido do benefício do INSS?

Pelo Meu INSS:

Acesse o Meu INSS através do site ou aplicativo para Android e iOS.

Clique em “Entrar com gov.br”.

Informe CPF e senha, clicando em “Entrar”.

Vá em “Consultar Pedidos”.

Localize o pedido desejado e clique em “Detalhar”.

Leia atentamente as mensagens constantes no processo para entender a situação e se há providências a serem tomadas.

Pela central telefônica 135:

Caso não tenha acesso à internet ou enfrente dificuldades para acessar o Meu INSS, o cidadão pode ligar para o telefone 135 e solicitar que o atendente forneça detalhes sobre a situação do pedido.

O INSS também mantém uma comunicação ativa com o segurado em determinadas circunstâncias. Se o segurado forneceu seu e-mail durante o pedido, será notificado por esse canal sempre que houver alterações na situação do requerimento.

Além disso, quem já fez uso do aplicativo Meu INSS recebe alertas quando o pedido requer atenção adicional e quando é finalizado. Para aqueles que escolhem não monitorar de forma remota, o INSS envia correspondências detalhando o andamento do processo.

Por que acompanhar o processo?

Um motivo relevante para monitorar de perto o processo é estar ciente de possíveis exigências. Após receber a solicitação de informações ou documentos, o cidadão tem 30 dias para apresentá-los, prorrogáveis por mais 30 dias mediante justificativa.

A falta de ação pode resultar na conclusão do processo com as informações já disponíveis para o INSS, podendo levar à concessão de um benefício com valor menor ou ao encerramento do pedido por desistência.

É essencial monitorar atentamente os agendamentos, uma vez que a ausência em perícia médica ou avaliação social no prazo estipulado pode acarretar na recusa do Benefício de Prestação Continuada (BPC) destinado à Pessoa com Deficiência, exemplificando a importância dessa diligência.

Segurança em primeiro lugar

O cidadão deve utilizar exclusivamente os canais oficiais do INSS para obter informações. É importante ressaltar que o INSS não realiza atendimentos por WhatsApp, e os servidores do instituto não enviam mensagens por e-mail. Caso ocorra esse tipo de contato, é aconselhável desconfiar e bloquear.

Para preservar a integridade das informações e dos benefícios, é fundamental que o segurado evite compartilhar sua senha do Meu INSS, abstendo-se até mesmo de fornecê-la a familiares. Essa medida se revela indispensável para assegurar a confidencialidade e a proteção dos dados pessoais no ambiente virtual.

