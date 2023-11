Boa notícia — a Shopee anunciou a sua primeira edição do programa educacional: Shopee Educa. Trata-se de uma iniciativa que visa ajudar os brasileiros em sua educação e garantir que eles tenham boas noções sobre empreendedorismo. As vagas são limitadas e já podem ser garantidas. Veja todos os detalhes abaixo.

Shopee lança curso de capacitação gratuito; veja como fazer | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Shopee lança curso gratuito

Através do Shopee Educa, centenas de brasileiros terão acesso a boas oportunidades. Em parceria com a Alicerce Educação. O intuito é alicerçar os brasileiros com noções básicas de educação e empreendedorismo.

O curso gratuito é focado somente para maiores de 18 anos. Além disso, é necessário ser morador da região. O curso será ministrado em Recife. As vagas estão abertas até o dia 16 de novembro.

Não é necessário escolaridade mínima, por esse motivo é acessível para todos os brasileiros interessados. O programa irá contar com um programa acadêmico exclusivo — a fim de dar uma introdução geral educacional para os alunos inscritos.

E por fim: o programa irá ajudar desenvolver o pensamento crítico dos alunos e a inteligência dos participantes. Os cursos como citado, serão ministrados presencialmente. Contando com aulas de português, matemática e empreendedorismo. Ambos com conteúdos voltados para o desenvolvimento pessoal e intelectual dos candidatos.

Com aulas que irão começar já neste mês, três vezes por semana e com duração de 1h30. Veja abaixo mais detalhes e inscrições.

Leia mais: Bradesco oferece 5 cursos gratuitos para cuidar do seu dinheiro

Como fazer inscrição?

A inscrição pode ser feita através do site da Shopee. Haverão vagas para três regiões. Fortaleza-CE, Recife-PE e Simões Filho-BA. É a primeira edição do programa que irá alcançar a região nordeste do Brasil.

Haja vista que todos os detalhes estarão inclusos no edital de cadastro. Veja abaixo o passo a passo.

Entre no site da Shopee (shopee.com.br/m/shopee-educa);

Selecione a região com vagas abertas;

Clique no formulário e acesse as informações;

Preencha com as informações necessário e envie.

Feito isso, basta aguardar a análise dos protocolos e esperar o e-mail de contato confirmando a vaga e a localização das aulas. O curso terá duração de quatro meses, com 1h30 cada encontro e três vezes na semana.

Não foi confirmado o limite de vagas, mas há uma limitação; haja vista que o curso será ministrado presencialmente. Todos os tópicos abordados e disciplinas serão totalmente gratuitas e ao término os alunos participantes irão conseguir obter o certificado de conclusão.

Ademais — basta aguardar mais informações e verificar a passagem do programa em outras regiões do Brasil.

Veja mais detalhes sobre este assunto

Leia mais: Passo a passo para NUNCA mais receber ligações estranhas