Estas são as marcas mais lembradas pelos brasileiros; lista de 2023

Em uma cerimônia digna das grandes premiações, aconteceu, no último dia de outubro, o Folha Top of Mind 2023, a 33ª edição deste tradicional evento que reconhece as marcas mais lembradas pelos brasileiros nas mais diversas categorias. Continue a leitura, logo abaixo, e conheça quais marcas seguem vivas na cabeça dos brasileiros.

Top of Mind revelou quais marcas são mais lembradas pelos brasileiros. — Foto: Reprodução

Está na mente do povo

Na noite do último dia 31, a Folha brilhou ao realizar o Folha Top of Mind 2023, a 33ª edição deste prestigioso evento que reconhece as marcas mais lembradas pelos brasileiros nas mais diversas categorias.

A festa foi um verdadeiro espetáculo, coroando as marcas que conquistaram as primeiras colocações na pesquisa nacional anual do Datafolha, e contou com a presença de representantes das maiores empresas do país e do mercado publicitário. Continue a leitura e conheça os principais nomes.

A realeza do Top of Mind: Nike, Coca-Cola e OMO no Top do Top

Entre os grandes protagonistas da noite, destacam-se gigantes como Nike, Coca-Cola e OMO, que garantiram o cobiçado título de Top do Top of Mind.

Este é o momento em que o consumidor, ao ser questionado sobre a primeira marca que lhe vem à mente, responde de forma instintiva. A Nike liderou com 8% das menções, seguida por um empate entre Coca-Cola e OMO.

Este trio não é estranho às cabeças da premiação, com a Nike na liderança há impressionantes 12 anos, enquanto Coca-Cola e OMO mantêm suas posições por 29 e 31 anos, respectivamente. É o resultado de um trabalho consistente ao longo das décadas, solidificando essas marcas na memória dos brasileiros.

O enredo da pesquisa: uma história que começou em 1991

Desde 1991, o Instituto Datafolha tem escutado os consumidores em todo o Brasil sobre as marcas que vêm à mente quando pensam em produtos, categorias e tendências.

O estudo, que começou com 12 categorias, agora abrange 80, incluindo categorias especiais como Top do Top, Top Feminino, Top Masculino e Top Regional. A pesquisa evoluiu ao longo das décadas, acompanhando as mudanças no mercado e nas preferências dos consumidores.

Os bastidores da pesquisa em 2023

Para determinar as marcas mais lembradas em 2023, o Datafolha entrevistou 7.597 brasileiros, abrangendo todas as classes sociais e níveis de escolaridade.

A pergunta inicial sempre permanece a mesma: “Qual é a primeira marca que lhe vem à cabeça?” As respostas são espontâneas, únicas e revelam as marcas que ocupam um lugar especial na mente dos consumidores.

As estrelas do Top of Mind: Destaques e Revelações

Top Performance – Downy

A grande ascensão do último ano foi protagonizada pela Downy, que se destacou no cenário do Top of Mind. A marca que virou Dôni após uma pronúncia equivocada de Naiara Azevedo durante o BBB22 conquistou a atenção do público, tornando-se a marca que mais cresceu na memória dos entrevistados em relação ao ano anterior.

Top Marca que representa o Brasil – Petrobras, Nike, Adidas e Havaianas

Na categoria que indaga quais marcas mais representam o Brasil, a Petrobras lidera com 8%, seguida surpreendentemente pela Nike com 4%. Havaianas e Adidas disputam o segundo e terceiro lugares com 3% cada.

Top Preservação do Meio Ambiente – Natura

Quando o assunto é preservação do meio ambiente, a Natura ganha destaque, citada por 5% dos entrevistados. A Ypê vem em segundo lugar com 3%, enquanto 56% dos participantes não conseguem mencionar uma marca nesta categoria.

Top Destaques Regionais

As regiões do Brasil têm suas preferências peculiares. Havaianas domina no Norte com 77% das menções na categoria Sandália, enquanto o Nordeste lembra da Primor. Piracanjuba brilha no Centro-Oeste com 26% das citações, e a catarinense Tirol se destaca no Sul com 22%.

Top Finanças – Nubank

Apesar de perder um pouco do brilho como plataforma, o Nubank continua forte como a marca de cartão de crédito mais lembrada, com 17% das menções. Visa e MasterCard seguem de perto com 16% e 11%, respectivamente.

Top Aparelhos Eletrônicos – Samsung

A Samsung reina como a marca mais lembrada em categorias como TV (41% das menções), Smartphone e Tablet (45%) e Computador e Notebook (35%).

As marcas que ficarão na memória dos brasileiros

O Folha Top of Mind 2023 revelou não apenas as marcas mais lembradas, mas também proporcionou uma viagem pela história e evolução das preferências dos consumidores brasileiros.

Nike, Coca-Cola, OMO, Downy, Petrobras, Natura, Havaianas, Nubank e Samsung são nomes que, de forma incontestável, conquistaram um lugar especial na mente do público. Estas não são apenas marcas, são histórias de sucesso e dedicação que continuam a cativar o coração e a memória dos brasileiros.

Curioso para ver a lista completa? Baixe aqui o relatório do Folha Top of Mind 2023.

