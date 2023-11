Calendário INSS novembro; programe-se com as datas certas

O INSS realiza o pagamento de todos os seus segurados de uma maneira ordenada, para evitar que ocorra uma sobrecarga nas ruas caso os valores fossem repassados no mesmo dia, mas também garante que cada beneficiário terá o seu repasse feito em uma data conveniente. Por isso, os segurados do INSS precisam ficar atentos às datas que a autarquia paga cada um deles, confira como foi o último calendário de pagamentos.

Confira o calendário do INSS para o mês de novembro

Como saber o dia que o INSS irá pagar?

Para que o beneficiário saiba a data que o valor será repassado, é preciso que ele preste atenção no último número do seu benefício, além disso, é importante entender que a depender do valor que ele recebe, a data poderá mudar.

Já para quem recebe até 1 salário mínimo, o valor é repassado em datas diferentes em relação às pessoas que recebem mais do que 1 salário mínimo, por exemplo.

Mas para quem já possui um histórico de pagamentos em um determinado dia, pode sempre confiar neste parâmetro, pois ele será mantido. Tipo, aos que recebem o repasse sempre no segundo dia útil de cada mês.

O valor do repasse irá aumentar já em dezembro?

Muitos estão esperando que o valor do repasse aumente logo, a saber, no próximo mês, mas infelizmente o aumento de fato do salário irá ocorrer apenas no mês de janeiro. Basicamente, para entender melhor: o pagamento de dezembro começa em novembro e termina em dezembro.

O mesmo vale para o mês de dezembro, onde o pagamento começa em dezembro e termina em janeiro. Portanto, só irá receber o novo salário mínimo quem recebe o repasse no final do mês de janeiro, caso contrário, só receberá o repasse em fevereiro.

Portanto, é necessário ficar atento a isso. Além disso, o novo salário irá valer para quem recebe até 1 salário, quem recebe valores superiores, o modo de correção é diferente.

Calendário de repasses para o mês de novembro

Para quem recebe até 1 salário:

Final 1: 24 de novembro;

Final 2: 27 de novembro;

Final 3: 28 de novembro;

Final 4: 29 de novembro;

Final 5: 30 de novembro;

Final 6: 1º de dezembro;

Final 7: 4 de dezembro;

Final 8: 5 de dezembro;

Final 9: 6 de dezembro;

Final 0: 7 de dezembro.

Para quem recebe valores acima de 1 salário:

Finais 1 e 6: 1º de dezembro;

Finais 2 e 7: 4 de novembro;

Finais 3 e 8: 5 de novembro;

Finais 4 e 9: 6 de novembro;

Finais 5 e 0: 7 de novembro.

Na dúvida, também é possível acessar o aplicativo Meu INSS para saber o valor correto e a data que ele será repassado aos beneficiários.

Confira no vídeo a seguir informações sobre o novo valor do salário mínimo