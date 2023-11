Coca, Nestlé e Danone: acusação cai como uma BOMBA por causa de embalagem

Em um cenário onde a consciência ambiental se torna prioridade global, as empresas Coca-Cola, Nestlé e Danone, gigantes do setor alimentício, estão enfrentando não apenas a pressão do público, mas também investigações rigorosas para garantir alinhamento de declarações e práticas com princípios sustentáveis, após suspeitas confirmadas de práticas de greenwashing. Siga a leitura abaixo e entenda.

Mentiras em nome da natureza

Três gigantes da indústria alimentícia, Coca-Cola, Danone e Nestlé, enfrentam a possibilidade de críticas e investigações da Comissão Europeia devido a acusações de greenwashing.

O greenwashing, prática que consiste em promover ações ecológicas sem efetivamente cumpri-las, está no centro das alegações feitas por organizações de defesa do consumidor e grupos ambientalistas.

Acompanhe a leitura a seguir e entenda todos os detalhes sobre o polêmico caso envolvendo as multinacionais.

Entendendo as acusações

A Organização Europeia do Consumidor, respaldada pelos grupos ambientalistas Client Earth e ECOS, questiona as declarações das empresas sobre suas garrafas plásticas de água serem “100% recicladas” ou “100% recicláveis”.

Argumentam que as garrafas nunca são totalmente produzidas com materiais reciclados, pois a capacidade de reciclagem depende de fatores locais, como a infraestrutura disponível.

Além disso, alegam que representar uma taxa de reciclagem de 100% é tecnicamente impossível e pode ser considerado enganoso.

Com a palavra, as ‘acusadas’

Em resposta, a Coca-Cola afirmou estar “trabalhando para reduzir a quantidade de embalagens plásticas e investindo para coletar e reciclar o equivalente às embalagens”. Destacaram também mensagens nas embalagens para aumentar a conscientização sobre reciclagem.

A Nestlé declarou estar reduzindo o uso de plástico, enquanto a Danone reforçou seu comprometimento com a circularidade das embalagens.

Possíveis consequências do greenwashing

O greenwashing é visto como uma prática enganosa, direcionada a consumidores que buscam escolhas ambientalmente conscientes.

Se a Comissão Europeia aceitar as reclamações, pode coordenar uma resposta conjunta entre autoridades nacionais de defesa do consumidor, resultando em exigências para corrigir práticas enganosas e possíveis multas.

Em um cenário onde a consciência ambiental se torna prioridade global, as empresas enfrentam não apenas a pressão do público, mas também investigações rigorosas para garantir alinhamento de declarações e práticas com princípios sustentáveis.

O desfecho dessa investigação não só impactará as empresas envolvidas, mas pode moldar as expectativas dos consumidores em relação à transparência e responsabilidade ambiental no mundo corporativo.

