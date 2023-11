Modo Avião do celular tem 5 vantagens que poucos usam

Aquele botãozinho do modo avião, muitas vezes acionado antes dos voos, esconde uma série de funcionalidades que podem tornar a sua vida mais eficiente. Não se trata apenas de algo útil durante viagens aéreas.

O modo avião pode ser um aliado valioso em várias situações, como na economia de bateria. A seguir, continue lendo, explore como este recurso pode ser um aliado no seu dia a dia e veja 5 vantagens deste recurso.

Celular: descubra 5 recursos do modo avião que trazem benefícios/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Modo avião: veja 5 vantagens do seu uso

Há recursos que talvez você desconheça, mesmo que esteja sempre com o celular em mãos. É como ter truques na manga, prontos para serem utilizados quando necessário.

A simplicidade está no fato de que, com um simples toque, seu dispositivo se transforma em uma ferramenta versátil, cheia de funções ocultas para facilitar o seu cotidiano. Curioso? Vamos conferir as dicas!

Descubra 5 recursos do modo avião em seu celular que podem surpreender

Economia de bateria:

Ao desativar as redes de celular, Wi-Fi e Bluetooth, você economiza energia em seu smartphone. O modo avião é a escolha ideal para preservar a vida útil da bateria, especialmente, naquelas momentos em que cada porcentagem de carga é valiosa.



Carregamento acelerado:

Quando você ativa o modo avião durante o carregamento, o celular recupera energia de forma mais rápida. Isto ocorre porque o dispositivo não desperdiça energia procurando redes ou mantendo conexões de dados ativas, direcionando toda a carga para a bateria.



Controle de dados móveis:

O recurso evita gastos desnecessários com dados móveis, especialmente, em viagens internacionais onde as tarifas de roaming podem ser altas. Ativar o Wi-Fi enquanto estiver no modo avião permite conexão à internet sem utilizar inadvertidamente os dados da operadora.



Menos interrupções, mais foco:

Acionar este recurso é como colocar um sinal de “não perturbe” em seu dispositivo. Sem chamadas, mensagens ou notificações para distrair, você pode se concentrar melhor em tarefas importantes, assistir a filmes sem interrupções ou desfrutar de um livro digital em paz.



Sono tranquilo:

Ativar o recurso antes de dormir garante um sono sem interrupções. Você não será acordado por chamadas indesejadas ou alertas, e ainda pode usar o alarme do telefone, que permanece funcionando.

Veja vantagens de ativar o modo avião no seu celular Android:

Incorporando o modo avião na sua rotina

Ativar o modo avião é uma tarefa simples. Geralmente, pode ser feito nas configurações do seu celular ou na barra de notificações, deslizando o dedo na tela.

A facilidade de acesso a esse recurso em smartphones Android e iOS encoraja o seu uso em diversas situações além das viagens de avião.

Aqui estão algumas dicas para incorporar o modo avião à sua rotina:

Durante reuniões de trabalho ou estudos, para evitar distrações;

Enquanto carrega o celular, especialmente se você estiver em um local sem acesso a tomadas por períodos prolongados;

Antes de dormir, para garantir um sono tranquilo, sem perturbações de notificações;

Em momentos de lazer com amigos e família, para estar completamente presente.

Ao compreender e utilizar o modo avião, você aproveita ao máximo o potencial do seu smartphone e melhora a sua qualidade de vida. Essa ferramenta simples pode ajudar a gerenciar o seu tempo, sua atenção e até a sua saúde mental, oferecendo uma pausa das constantes demandas de conectividade.

