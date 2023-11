Tem mais vaga do que gente: 10 profissões para arriscar

No atual panorama brasileiro, em que aproximadamente 13 milhões de pessoas enfrenta o desemprego, a busca por uma vaga de trabalho pode se tornar uma necessidade premente real e imediata.

Especialmente para aqueles com apenas o diploma do ensino médio, a competição no mercado de trabalho pode parecer uma batalha árdua, mas não é uma causa perdida.

Felizmente, há uma série de profissões que oferecem vagas abundantes para trabalhadores com este nível de escolaridade. Quer saber onde estão estas vagas? A seguir, continue lendo e entenda quais são as oportunidades de trabalho disponíveis.

10 oportunidades de trabalho que tem muitas vagas disponíveis/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

10 profissões que tem muitas vagas disponíveis

Se você está procurando um emprego urgente e está disposto a explorar diversas áreas de atuação, aqui estão 10 profissões com oportunidades em destaque:

Arrumadeira Auxiliar de estoque Ajudante Geral Garçom Técnico em enfermagem e radiologia Atendente Assistente em cirurgias Cozinheiro Pizzaiolo Padeiro

Dicas para conseguir um emprego rapidamente

Conseguir uma nova posição profissional é um objetivo comum para muitos. Seja para escapar de uma situação insatisfatória no trabalho atual, para explorar novas oportunidades ou enfrentar novos desafios, a busca por um novo emprego pode se tornar uma tarefa árdua, mas não impossível. Aqui estão oito dicas valiosas para ajudá-lo a alcançar o sucesso em sua busca:

Estabeleça metas claras: Antes de enviar currículos aleatoriamente, é crucial definir claramente seus objetivos profissionais. Faça uma avaliação de suas habilidades e interesses para identificar a vaga mais alinhada ao seu perfil. Fique atento às empresas que despertam seu interesse e acompanhe as tendências do mercado.



Amplie sua rede de contatos: Uma rede de contatos sólida é fundamental para ficar informado sobre as oportunidades disponíveis. Participe de eventos presenciais e utilize plataformas online, como LinkedIn e Twitter, para expandir sua rede. Mantenha seu perfil profissional atualizado e compartilhe conteúdo relevante para chamar a atenção de recrutadores.



Busque recomendações: Uma indicação de alguém que já trabalha na empresa pode aumentar suas chances de conseguir uma vaga. Procure por contatos que possam ajudá-lo e demonstre seu interesse e potencial para a vaga desejada.



Leia mais: Contrata-se: Amazon abre 1 mil vagas para trabalho temporário na Black Friday



Cuide da sua apresentação pessoal: Uma boa aparência é fundamental em entrevistas e processos seletivos. Vista-se de maneira adequada e cuide de sua higiene pessoal. Isso não só causa uma boa impressão, mas também aumenta sua autoconfiança.



Invista em educação continuada: A educação é uma ferramenta poderosa para o crescimento profissional. Faça cursos, treinamentos, palestras e workshops alinhados com seus objetivos de carreira. A atualização constante é valorizada pelos recrutadores.



Amplie seus conhecimentos gerais: Mantenha-se informado lendo notícias, assistindo telejornais e pesquisando sobre diversos assuntos. Ter uma visão ampla do mundo e estar atualizado é uma habilidade valorizada no mercado de trabalho.



Seja honesto: Nunca minta em seu currículo ou em uma entrevista. A sinceridade é fundamental para construir uma relação de confiança com os empregadores. Se não possui determinadas habilidades, demonstre interesse em adquiri-las.



Cadastre seu currículo em sites de emprego: As empresas frequentemente buscam talentos em plataformas de emprego online. Portanto, cadastre-se e mantenha seu perfil atualizado. Detalhes adicionais podem fazer a diferença durante a seleção.

A busca por um novo emprego pode ser desafiadora, mas com estratégia, perseverança e as orientações certas, você estará mais bem preparado para conquistar a vaga ideal em um mercado de trabalho em constante evolução. Desejamos sucesso em sua jornada!

Dicas valiosas para conseguir emprego mesmo sem ter experiência:

Leia mais: Dificuldade para conseguir um trabalho? 8 motivos comuns