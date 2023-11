14º salário do INSS: qual é a verdade; existe chance de liberar até dezembro?

A discussão em torno do pagamento adicional, conhecido como 14º salário, para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tem sido um assunto frequente e de grande interesse para milhões de brasileiros que dependem desses benefícios para sua subsistência.

À medida que nos aproximamos do final do ano, muitos se questionam sobre o status atual desse pagamento extra e quais são as chances de sua aprovação.

O objetivo deste artigo é esclarecer essas dúvidas e fornecer uma visão atualizada sobre a situação do 14º salário do INSS. Continue lendo para saber os detalhes sobre este tema.

14º salário: o que aconteceu até agora com o projeto de lei?

O projeto de lei que autoriza o pagamento do 14º salário foi apresentado pelo deputado federal Pompeo de Mattos (PDT-RS). Este texto propõe o pagamento de um abono no valor de um salário mínimo para todos os aposentados e pensionistas do INSS, limitado a dois salários mínimos.

A ideia por trás dessa proposta é ajudar essa parcela da população a enfrentar os desafios econômicos que foram impostos pela crise sanitária. No momento, o projeto do 14º salário ainda está em tramitação no Congresso Nacional.

Existe a possibilidade de ser aprovado ainda este ano?

A aprovação do projeto de lei pelo Congresso Nacional ainda não é garantida. No entanto, existem alguns fatores que podem favorecer a sua aprovação.

Em primeiro lugar, o projeto já foi aprovado por duas comissões na Câmara dos Deputados, o que indica um apoio significativo por parte dos parlamentares.

Além disso, vários deputados e senadores já se declararam favoráveis ao pagamento do 14º salário. Caso o projeto seja aprovado pelo Congresso Nacional, o pagamento do 14º salário aos aposentados e pensionistas do INSS deve ocorrer em 2024.

Impacto para os aposentados do INSS

Se aprovado, o pagamento do 14º salário aos aposentados e pensionistas do INSS teria um impacto positivo na economia brasileira.

Além disso, esse benefício extra representaria um alívio financeiro significativo para os aposentados e pensionistas.

Muitos dependem exclusivamente do benefício do INSS para pagar despesas básicas, e o pagamento adicional poderia contribuir para melhorar a qualidade de vida dessa população, especialmente em um cenário de aumento de preços e inflação.

O que falta para o projeto ser aprovado?

O projeto de lei está aguardando a criação de uma Comissão Temporária pela Mesa Diretora. Caso seja aprovado, o projeto será encaminhado ao Senado Federal, onde também precisará ser aprovado.

É importante acompanhar a evolução desse projeto de lei. A mobilização social e o apoio de organizações representativas podem ser decisivos para a aprovação da medida.

Também é necessário estar ciente da incerteza inerente ao processo legislativo e das limitações orçamentárias do país.

