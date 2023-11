Pix do governo: R$ 350 para quem tem que pagar aluguel

Moradia é um direito que todos os brasileiros têm, por sinal, é garantido pela Constituição Federal, entretanto, nem todos possuem este privilégio. E para ajudar as pessoas que não têm uma casa própria, o Governo irá conceder um auxílio para quem precisa pagar aluguel, no valor de R$ 350, saiba quem tem direito ao valor e como realizar a solicitação.

Como funciona o projeto?

O programa social em questão, chama-se Aluguel Social, foi uma iniciativa da Agência Goiana de Habitação, conhecida por Agehab. O foco dela é pessoas que encontram-se em situação de vulnerabilidade social e são de Goiás.

Tudo isso para garantir que elas tenham os seus direitos à moradia respeitados, o programa irá beneficiar todos os moradores que se enquadram nas regras, pelo período de 18 meses, a quantia repassada será de R$ 350.

Vale salientar que o projeto em questão foi criado há dois anos, durante a pandemia. Com a finalidade de ajudar as pessoas que não tinham condições de construir uma moradia ou morar com parentes.

Como se inscrever no programa?

O processo de inscrição é bastante fácil, basta entrar no site da Agehab e visualizar o edital. Lembrando que o presidente da agência recomenda que os beneficiários leiam todo o edital antes de realizar a solicitação, já que ele pode possuir algumas peculiaridades que devem ser respeitadas.

Para ter direito ao benefício em questão, alguma das seguintes situações devem ser respeitadas, a saber:

Moradia improvisada;

Dívidas;

Nome no Serasa;

Vítima de violência doméstica;

Idoso PCD;

Família que possui apenas pai ou mãe.

Lembrando que são apenas alguns dos casos, no edital há todos os demais que permitem o benefício em questão.

Cadastro Único atualizado é importante

Por fim, uma das coisas mais importantes: estar com o CadÚnico atualizado, o cadastro em questão serve como porta de entrada para vários benefícios, um deles, o aluguel social. Por conta disso, sempre que houver alguma mudança significativa na família, é preciso ir ao CRAS informar.

Sobretudo, mudanças de endereço, já que um dos critérios para o benefício, é morar na cidade por pelo menos 3 anos, além de não ter imóveis próprios.

Feito tudo isso e seguindo as regras, já com as solicitações, basta aguardar que ao ser aceito, o valor ficará sendo repassado pelo período de 18 meses. Lembrando que se neste período, o cidadão acabar sendo bloqueado do CadÚnico, será preciso resolver a situação de imediato.

