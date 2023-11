Nesta última semana o canal do YouTube Sou Mais 50 — publicou uma enquete na qual indagava acerca das melhores cidades brasileiras para se viver. Muitos votos foram em forma do desejo de morar em tal cidade e outros em razão de aspectos técnicos que levam determinada cidade ser escolhida como uma das melhores. Veja abaixo qual é a melhor cidade do Brasil para se viver!

Melhor cidade do Brasil foi revelada e você não esperava por isso | Foto de Rafaela Biazi na Unsplash

Esta é a melhor cidade do Brasil para se viver

Com 35% dos votos a cidade de João Pessoa, capital do estado da Paraíba — ganhou o título da melhor cidade do Brasil para morar.

Esta cidade cresceu bastante nos últimos dez anos. Sendo uma das cidades que mais cresceram na região. Com uma alta de +10% em sua população se comparado há duas décadas atrás.

É uma cidade bastante rica em cultura e com um custo de vida mediano. Haja vista que é uma das cidades mais antigas do Brasil. Além disso — é recheada de praias e pontos turísticos ao seu redor. Fazendo ela ser eleita a melhor cidade para se viver no Brasil.

Ainda há outras cidades que foram bem pontuadas. Chegando a 13% dos votos a escolhida em segundo lugar. Confira a lista abaixo.

1° lugar: João Pessoa com 35% dos votos

2° lugar: Santos com 13% dos votos

3° lugar: Poço de Caldas com 9% dos votos

4° lugar: Gramado com 8% dos votos

Portanto, estas foram as cidades mais desejadas do Brasil para se viverem. Os motivos são variados. Podendo incluir tanto facilidades como referente ao custo de vida. Mas é importante ficar atento quanto alguns fatores.

Como escolher a melhor cidade do Brasil?

O Brasil é um país gigante e possui mais de 5 mil cidades. De acordo com dados do IBGE, mais de 70% dessas cidades possuem entre 10-20 mil habitantes. Entretanto — uma série de fatores devem ser levados em consideração para escolher a melhor cidade do Brasil.

Custo de vida: é importante verificar o custo de vida da cidade. Para saber se é possível viver com pouco ou é necessário um pouco a mais. Por exemplo: o custo de vida para se viver em São Paulo é muito maior que o custo de vida para morar em Fortaleza-CE.

Localização: é importante verificar a localização da cidade. Se é próxima a outras localidades importantes, a meios de transporte e aeroportos, etc. Além se é fácil transitar dentro da própria cidade.

Pontos turísticos: não menos importante — é ideal verificar se a cidade possui bons pontos turísticos e lugares para passear. Caso contrário, poderá ter problemas futuros.

Portanto — estes são alguns dos critérios que são levados em consideração antes de escolher qual é a melhor cidade do Brasil. Tudo depende do objetivo da pessoa em determinada localidade.

