Segundo informações do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é esperado que, após a conclusão dos depósitos dos benefícios previdenciários, aproximadamente 37 milhões de segurados sejam beneficiados com os valores aos quais têm direito mensalmente.

Mais um lote do 13º do INSS foi confirmado. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Seu pagamento vai sair

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou recentemente a divulgação de um novo calendário de pagamentos para aposentados, referente ao mês de outubro.

Com a conclusão dos depósitos, a expectativa é que aproximadamente 37 milhões de segurados sejam beneficiados. Siga a leitura abaixo e entenda os valores dos benefícios e os requisitos para acessar esses pagamentos.

Reajuste do piso previdenciário e teto do INSS

Recentemente, o piso dos benefícios previdenciários passou por um reajuste em maio deste ano, elevando-se para R$ 1.320 após o aumento do salário mínimo.

Por conta desse ajuste, o teto do INSS também foi ampliado, atingindo o montante de R$ 7.507,49, representando um acréscimo de cerca de R$ 400.

Calendário de pagamentos em detalhes

Um ponto relevante a ser destacado é que os pagamentos do mês de outubro tiveram início em 25 de outubro e se estenderão até 8 de novembro. No entanto, é importante ressaltar que esse cronograma se aplica apenas aos beneficiários que recebem até um salário mínimo.

Quanto aos segurados que recebem rendimentos superiores ao mínimo, os depósitos já foram efetuados em 1° de novembro.

Cronograma de pagamentos para beneficiários com um salário mínimo

Para saber a data precisa de recebimento, os beneficiários devem observar o penúltimo dígito do número de benefício, composto por 10 dígitos no formato 123.456.789-0. O penúltimo dígito indica o dia do pagamento, conforme mostra a lista abaixo:

Penúltimo dígito 1: pagamento em 25 de outubro;

Penúltimo dígito 2: pagamento em 26 de outubro

Penúltimo dígito 3: pagamento em 27 de outubro;

Penúltimo dígito 4: pagamento em 30 de outubro;

Penúltimo dígito 5: pagamento em 31 de outubro;

Penúltimo dígito 6: pagamento em 1° de novembro;

Penúltimo dígito 7: pagamento em 3 de novembro;

Penúltimo dígito 8: pagamento em 6 de novembro;

Penúltimo dígito 9: pagamento em 7 de novembro;

Penúltimo dígito 0: pagamento em 8 de novembro.

Calendário para beneficiários com rendimentos superiores ao mínimo

Penúltimo dígito 1 e 6: depósito em 1° de novembro;

Penúltimo dígito 2 e 7: depósito em 3 de novembro;

Penúltimo dígito 3 e 8: depósito em 6 de novembro;

Penúltimo dígito 4 e 9: depósito em 7 de novembro;

Penúltimo dígito 5 e 0: depósito em 8 de novembro.

Como solicitar a aposentadoria pelo app Meu INSS

Por último, apresentaremos o passo a passo para solicitar a aposentadoria de forma ágil e conveniente através do aplicativo Meu INSS:

Abra o aplicativo Meu INSS;

Realize o login utilizando as credenciais do Gov.br;

Na tela inicial, selecione a opção “Novo requerimento”, o que abrirá uma aba de pesquisa;

Na aba de pesquisa, digite “aposentadoria” e escolha a alternativa desejada;

Verifique se você atende aos requisitos listados na tela e, em caso afirmativo, siga adiante com o procedimento;

Complete as informações necessárias e anexe os documentos solicitados por meio do aplicativo;

Finalmente, envie o pedido e aguarde a resposta do INSS.

Dessa forma, os beneficiários podem acessar os valores de suas aposentadorias conforme o cronograma estabelecido pelo INSS e, se necessário, realizar novas solicitações de benefícios de maneira eficiente através do aplicativo Meu INSS.

