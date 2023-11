Libere hoje o limite de R$ 5 mil disponível no Nubank

Se você busca uma maneira eficaz de ampliar seu limite de crédito dentro da conta digital do Nubank, garantindo mais controle sobre suas finanças, o “roxinho” pode ter a solução que você estava procurando, lhe dando a oportunidade de subir seu crédito até R$ 5 mil no cartão. Se interessou? Siga a leitura e descubra como alcançar seu limite dos sonhos na fintech agora mesmo.

O limite certo para você

O Nubank segue como um banco digital em constante crescimento, oferecendo constantemente uma ampla gama de serviços financeiros que vão além do tradicional entre as demais instituições financeiras. Entre eles, destacam-se a conta corrente, o cartão de crédito, investimentos, empréstimos e seguros.

Com isso, o Nubank tem conquistado o público com sua abordagem sem burocracia e ausência de tarifas excessivas em seus variados serviços. No entanto, nem todos conseguem o limite de crédito que gostariam desde o início como correntista do roxinho. O que fazer? Siga a leitura e entenda.

Aumente seu limite de crédito com o Nu Limite Garantido

Um dos principais atrativos do Nubank é o cartão de crédito que não cobra anuidade. Contudo, nem todos os clientes conseguem obter um limite satisfatório.

Para solucionar esse problema, o Nubank lançou o Nu Limite Garantido, uma função que possibilita aos clientes terem até R$ 5 mil de limite. Vamos analisar em detalhes como isso funciona, logo abaixo.

Construindo seu limite de crédito

Com a introdução dessa inovação, o cliente tem a oportunidade de estabelecer seu próprio limite de crédito com base no saldo disponível em sua conta Nubank. A mecânica é simples: o cliente reserva uma parte de seu saldo nas chamadas “Caixinhas” para utilizar como garantia do cartão de crédito.

Essa estratégia permite que o cliente realize compras parceladas ou à vista com o cartão, sem comprometer o restante de seu dinheiro. Além disso, o valor reservado rende na conta, e o cliente tem a liberdade de desbloqueá-lo a qualquer momento, desde que não haja faturas em aberto.

O passo a passo para ativar o Nu Limite Garantido

Para ativar o serviço do Nu Limite Garantido, os clientes precisam acessar o aplicativo Nubank, disponível tanto para dispositivos Android quanto iOS. O processo é descomplicado:

No aplicativo, encontre a opção “Meus limites”. Em seguida, selecione “Nu Limite Garantido”. Crie uma nova “Caixinha” para reservar os fundos que servirão como limite de crédito e leia todas as informações relevantes sobre o serviço. Finalmente, clique em “Criar Nu Limite Garantido”.

Mesmo que o cliente já possua outras “Caixinhas” Nubank, será necessário criar uma nova exclusivamente para ampliar o limite de crédito. A partir da contratação do serviço, todos os recursos alocados na nova “Caixinha” estarão disponíveis como limite para o cartão de crédito Nubank.

A importância da pontualidade no pagamento da fatura

É fundamental ressaltar que, em caso de atraso no pagamento da fatura do cartão de crédito, o dinheiro guardado na “Caixinha” será utilizado para quitar a fatura. Isso ocorre porque os valores aplicados nas “Caixinhas” funcionam como garantia para o pagamento das obrigações financeiras.

O Nubank, com sua abordagem inovadora, continua aprimorando os serviços oferecidos aos clientes. O Nu Limite Garantido é mais um exemplo de como o banco digital busca atender às necessidades de seu público, proporcionando flexibilidade e conveniência em suas operações financeiras.

Se você busca uma maneira eficaz de ampliar seu limite de crédito e garantir mais controle sobre suas finanças, essa pode ser a solução que você estava procurando.

