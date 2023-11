Mais 17 celulares estão na fila para sair do WhatsApp; o seu está aqui?

Os celulares se tornaram uma extensão do nosso corpo na mais que predominante era digital. Através deles e de seus recursos inovadores, apps como o WhatsApp, por exemplo, são usados não apenas para interações sociais como para reuniões de negócios. Dentro disso, é determinante saber se seu aparelho não está velho demais para ‘rodar’ certos aplicativos. A seguir, conheça 17 smartphones quem deixarão de receber suporte da plataforma de mensagens da Meta.

Dando adeus ao app

Os smartphones tornaram-se uma parte fundamental da rotina diária de milhões de pessoas em todo o mundo, oferecendo uma conexão constante e acesso instantâneo a uma ampla gama de aplicativos e serviços, que incluem redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas.

Entretanto, recentemente, uma notícia impactante abalou muitos usuários de dispositivos Android no Brasil: o WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo, deixará de funcionar em certos modelos de smartphones Android devido a mudanças no suporte.

Quase 20 aparelhos tiveram suporte interrompido

Desde a terça-feira retrasada, dia 24, o acesso ao WhatsApp foi interrompido em 17 modelos específicos que utilizam a versão 4.4 do Android ou versões anteriores.

A empresa controladora do aplicativo, a Meta, confirmou essa interrupção em sua página de Perguntas Frequentes (FAQ), citando a necessidade de garantir a segurança e a estabilidade do WhatsApp como o principal motivo por trás dessa decisão.

A decisão de interromper o suporte tem sua justificativa no fato de que sistemas operacionais mais antigos, a exemplo do Android 4.4, não mais recebem atualizações de segurança, o que potencializa a vulnerabilidade dos dispositivos diante de possíveis ameaças cibernéticas.

17 modelos afetados pelo fim do suporte ao WhatsApp

Com isso em mente, a Meta faz um apelo aos usuários que serão afetados em breve, recomendando que atualizem seus dispositivos para o Android 5.1 ou versões mais recentes. Isso é essencial para garantir a continuidade do acesso ao WhatsApp e a proteção de seus dados pessoais.

Confira a lista dos modelos de celulares Android que não mais terão acesso ao WhatsApp:

Motorola RAZR HD Motorola RAZR D1 Motorola D3 Motorola RAZR i Samsung Galaxy SIII Samsung Galaxy Nexus Samsung Galaxy Pocket 2 Samsung Galaxy Young 2 LG Joy Sony Xperia E4 Sony Xperia E3 Sony Xperia E1 LG L35 LG F60 LG G Flex LG Optimus G Samsung Galaxy J1

Aprenda a verificar a compatibilidade com o WhatsApp

Se você é proprietário de um dos dispositivos mencionados acima, é fundamental verificar imediatamente a versão do sistema operacional Android em seu aparelho para determinar se você será afetado por essa mudança. Para fazer isso, siga estas simples etapas:

Acesse o menu de configurações do seu smartphone.

Clique em “Sobre o telefone” ou “Informações do telefone”.

Encontre a versão do Android na seção “Versão do software”.

Se a versão do Android do seu dispositivo for 4.4 ou inferior, é de extrema importância tomar medidas imediatas para atualizar o sistema operacional ou considerar a possibilidade de adquirir um novo aparelho.

Isso garantirá a continuidade do uso do WhatsApp e a possibilidade de manter-se conectado com amigos e familiares.

Fique atento às atualizações e recomendações da Meta para garantir uma transição tranquila e evitar interrupções indesejadas no serviço.

A segurança dos usuários é uma prioridade, e manter seu sistema atualizado é uma medida essencial para proteger seus dados e manter o acesso ao aplicativo de mensagens mais popular do mundo.

A polêmica notícia te deixou preocupado? Assista ao vídeo abaixo e entenda mais detalhes sobre a descontinuação do suporte do app em determinados aparelhos.

