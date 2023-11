O que abre e o que fecha no feriado de quinta-feira (2)

O Dia de Finados, comemorado sempre no dia 2 de novembro acontece na próxima quinta-feira. Embora seja um feriado de reflexão e homenagem aos entes queridos que se foram, não para completamente o funcionamento de alguns setores-chave, tendo alguns serviços funcionando parcialmente durante o recesso. Siga a leitura e saiba o que exatamente estará fechado e o que deve abrir amanhã.

Feriadão na porta

O Dia de Finados, celebrado na próxima quinta-feira (2), marca o primeiro de três feriados de novembro, dois dos quais são acompanhados de “pontes” comuns em muitas empresas. No entanto, no setor financeiro, a folga é limitada.

Continue a leitura, logo abaixo, e entenda o que, de fato, abre e o que estará de portas fechadas no recesso nacional.

Instituições bancárias não abrirão no feriado

As agências bancárias não atenderão ao público no feriado de Finados. No entanto, caixas eletrônicos e áreas de autoatendimento permanecerão disponíveis para saques, depósitos, transferências e pagamento de contas.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) esclarece que, em geral, os tributos já possuem datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais.

Caso isso não ocorra, contas de consumo, como água, energia e telefone, com vencimento em 2 de novembro, poderão ser pagas sem acréscimos no dia útil seguinte, ou seja, na sexta-feira, dia 3.

Além disso, boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos podem ser quitados por meio do DDA (Débito Direto Autorizado), conforme informado pela Febraban.

A entidade recomenda que, para maior comodidade e conveniência, os clientes e o público em geral evitem comparecer presencialmente às agências bancárias, utilizando os canais digitais dos bancos, como o internet banking e o atendimento telefônico.

Operações da Bolsa

No dia 2 de novembro, não haverá negociações nos mercados de renda variável, renda fixa, ETFs, derivativos e empréstimo de ativos na B3. O mercado de títulos públicos federais e o Tesouro Direto também não terão negociações.

Todas as operações voltarão ao funcionamento normal na sexta-feira, dia 3 de novembro, com o pregão regular das 10h às 17h.

Enquanto a Bolsa de Nova York (NYSE) e a Nasdaq operarão normalmente na quinta-feira, das 10h30 às 17h (horário de Brasília), assim como as bolsas europeias, que funcionarão das 3h às 12h30 (horário de Brasília).

Serviços Públicos

Devido ao Dia de Finados ser um feriado previsto por lei federal, no dia 2 de novembro, os serviços públicos estarão fechados ou funcionarão com horários reduzidos.

No entanto, as redes de saúde estaduais garantirão atendimento às urgências e emergências nos prontos-socorros, setores de internação e centros cirúrgicos.

Os trabalhadores celetistas que forem convocados a trabalhar no feriado, especialmente aqueles em áreas de serviços essenciais, terão direito ao pagamento adicional de 100% proporcional ao número de horas trabalhadas ou a folgas compensatórias.

Outros serviços

As agências dos Correios e as casas lotéricas também permanecerão fechadas na quinta-feira e reabrirão na sexta-feira, permitindo que os cidadãos retomem suas atividades financeiras e de correspondência.

O Dia de Finados, embora seja um feriado de reflexão e homenagem aos entes queridos que se foram, não para completamente o funcionamento de alguns setores-chave, como o financeiro e o de saúde, garantindo que as necessidades essenciais da população sejam atendidas.

