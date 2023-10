Quando será próximo pagamento do INSS? Veja o calendário

Todos os meses, há um período onde os brasileiros esperam bastante que chegue, trata-se do período onde começa os pagamentos do INSS, milhões de segurados aguardam ansiosamente pelo momento, a fim de receber o seu benefício. Mas nem todos recebem no mesmo dia, algumas variáveis acabam impactando diretamente nisso, como o número do benefício e o valor dele, portanto, confira o cronograma oficial.

Confira o cronograma oficial do INSS para este mês | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Quais as variáveis podem mudar o dia do pagamento do benefício?

Não há como efetuar o pagamento dos benefícios de uma só vez, isso iria causar um grande congestionamento em todo o Brasil, por conta disso, foi criado um cronograma, desse modo, durante um período de tempo, todos os dias um determinado grupo recebe o repasse.

Algo parecido ocorre com o Bolsa Família. O primeiro critério diz respeito ao último número do benefício de cada pessoa, já o segundo critério, diz respeito ao valor que cada beneficiário recebe.

E considerando as variáveis informadas, é possível dividir milhões de brasileiros para receberem o repasse em uma determinada data.

Truque para saber o dia que irá receber o benefício.

No INSS, há dois grandes grupos de pessoas, o primeiro, são aqueles que recebem até 1 salário mínimo e o segundo grupo, são aqueles que recebem valores que ultrapassam o piso de 1 salário mínimo. Vale lembrar que o grupo 2 tende a ser menor que o primeiro.

Então, para saber o dia que vai receber o benefício, basta olhar para o número do benefício, sem considerar o que fica após o traço. No exemplo, fica:

123456789-0, neste caso apresentado, o último dígito é o 9, já que o 0, é o dígito verificador, portanto, não conta.

Caso o beneficiário já receba o benefício há anos em uma mesma data, pode ir que sempre dá certo. Por exemplo, sempre no quinto dia útil do mês.

Cronograma de pagamentos do INSS para o mês de outubro

Quem recebe até 1 salário mínimo:

Final 1: 25 de outubro

Final 2: 26 de outubro;

Final 3: 27 de outubro;

Final 4: 30 de outubro;

Final 5: 31 de outubro;

Final 6: 1º de novembro;

Final 7: 3 de novembro;

Final 8: 6 de novembro;

Final 9: 7 de novembro;

Final 0: 8 de novembro.

Quem recebe valores que ultrapassam o salário mínimo:

Finais 1 e 6: 1º de novembro;

Finais 2 e 7: 3 de novembro;

Finais 3 e 8: 6 de novembro;

Finais 4 e 9: 7 de novembro;

Finais 5 e 0: 8 de novembro.

Caso o beneficiário prefira, é possível acessar os valores exatos e o dia do pagamento, através do aplicativo Meu INSS.

Confira no vídeo a seguir, como instalar corretamente o aplicativo do INSS