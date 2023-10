Faculdade de graça: 7 países oferecem essa possibilidade

Cursar o ensino superior é o sonho de vários brasileiros, mas nem todos conseguem e isso pode acontecer por vários motivos. Mas o que poucos sabem, é que há a possibilidade de cursar o ensino superior em países estrangeiros de graça e em alguns casos, pagando apenas um pequeno valor por semestre. Essa possibilidade é viável para quem não deseja passar por longos processos seletivos ou sonha em um ensino superior fora do país, confira quais são esses países.

Saiba os 7 países onde é possível estudar de graça | Imagem de Nikolay Georgiev por Pixabay

Luxemburgo, Noruega e Finlândia

O primeiro país que permite isso é Luxemburgo, por sinal, ele já virou quase como uma pérola no quesito educação, já que ele permite que estudantes façam o ensino superior sem pagar quase nada. A depender do curso, pode ser cobrada uma taxa simbólica no valor de 600 euros por semestre e uma taxa de matrícula de 100 euros.

Na Noruega, também é possível estudar sem pagar nada, mas alguns pontos devem ser considerados, o principal, é que o custo de vida no país pode ser caro, mas caso estejas disposto a pagar, é uma excelente opção, pois desde a graduação até o doutorado, tudo é de graça.

Já na Finlândia, é possível obter mensalidades com super descontos e em certos casos, com a isenção total. No caso, os valores das isenções são para quem está já no doutorado.

Veja também: Pagam Bem E A Concorrência É Baixa: 5 Profissões

Alemanha, Suécia e Dinamarca

A Alemanha é um dos principais países, pois há quase 10 anos, o país não cobra taxa para estudantes estrangeiros, embora em algumas faculdades ainda seja necessário pagar uma pequena taxa.

Na Suécia, o ensino também é gratuito, mas não para todos. Basicamente, para estudantes da região da União Europeia, Zona do Euro, Nações Nórdicas e Suíça que queiram realizar alguma graduação ou mestrado no país.

Já no caso da Dinamarca, há uma vasta opção, já que para pessoas que moram na União Europeia, Suíça ou fazem parte de programas de intercâmbio ou estão no local com visto de trabalho ou moradia, podem estudar de graça. Ao passo que os estudantes que não estão dentro dos critérios citados, podem ter que pagar valores entre 6 e 16 mil euros por ano.

Veja também: Estas 20 Profissões Podem Ser Substituídas Por Inteligência Artificial

Áustria

Por fim, há a Áustria, no país, os estudantes que não são nativos da União Europeia, precisam pagar uma taxa todos os semestres que pode variar entre 363 e 726 euros, contudo, os estudantes nativos não precisam pagar nada.

E esses são os países que possibilitam estudar de graça ou quase de graça. A depender da meta que o estudante tem de futuro, pode ser uma excelente opção.

Pois além de ter uma graduação fora do país, é possível que cada um deles tenha contato com uma cultura totalmente diferente e isso vai agregar bastante em um futuro próximo.

Confira no vídeo a seguir as principais vantagens de estudar no exterior