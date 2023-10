Nubank faz anúncio que todos os clientes devem saber o quanto antes

Com o advento dos bancos digitais, bastante atividades ficaram bem mais práticas, como realizar uma transferência bancária ou o pagamento de alguma conta. Ao passo que atividades ilícitas, também ficaram fáceis, como golpes realizados pela internet e os clientes de bancos digitais são os mais prejudicados. Por conta disso, o Nubank resolveu criar um mecanismo para evitar que tais golpes venham acontecer, entenda.

Nubank realiza anúncio inédito contra golpes digitais | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como funcionam os golpes digitais?

Na maioria das vezes, os golpes são realizados através da famosa engenharia social, onde um criminoso se passa por uma grande instituição, a fim de obter a confiança das vítimas, com isso, elas acabam caindo no golpe.

Pois após ter a confiança das vítimas, os criminosos começam a solicitar certos dados, como número de CPF, RG e até mesmo senhas. As pessoas, crendo que de fato são funcionários dos bancos, fornecem as informações citadas.

Após isso, os criminosos começam a realizar a parte final do golpe, ao entrar no aplicativo bancário e realizar compras ou então, criar novas contas bancárias em nome da vítima e depois usá-las.

Nubank realiza um grande anúncio para os seus clientes

Visando coibir a ação dos criminosos, o banco digital irá lançar um sistema que vai ajudar na prevenção dos golpes, será uma espécie de portal, onde várias informações serão concedidas, a fim de combater a ação das URLs de sites fraudulentos.

Já que vários criminosos, ao usarem a engenharia social, como citado anteriormente, acabam fazendo uso de URLs falsas, para garantir ainda mais a confiança das vítimas.

E a maneira mais comum de conseguir a confiança, é usando links que fazem menção de fato ao banco digital, tudo isso, para “entrar na mente” das vítimas e conseguirem aplicar os golpes.

Como irá funcionar o portal do Nubank?

O portal do banco irá funcionar da seguinte maneira: fornecendo informações para os seus clientes. Mas vai além disso, a empresa decidiu comprar todas as URLs que parecem com a URL principal do banco, para evitar que os criminosos comprem elas para realizar os golpes.

E ao entrarem nessas URLs, o cliente será redirecionado ao portal da empresa que vai informar sobre possíveis golpes e como se prevenir. O banco acredita que a melhor maneira de reduzir os golpes, é fornecendo mais informações a todos.

Lembrando que em casos de golpes ou outros problemas, o Nubank possui atendimento 24 horas por dia, através do aplicativo ou do número 0800 591 2117. Basta entrar em contato, informar os fatos e o banco irá agir da melhor maneira possível.

