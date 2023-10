Aviso: Caixa permite parcelar dívidas de qualquer valor; confira

A Caixa Econômica Federal está promovendo uma chance imperdível de regularizar dívidas com descontos expressivos. Sob o nome “Tudo em Dia”, essa campanha inovadora oferece aos devedores a oportunidade de negociar e eliminar pendências financeiras com descontos que podem chegar a impressionantes 90%. Acompanhe a leitura a seguir e saiba mais detalhes sobre os requisitos para participar.

Programa “Tudo em Dia”, da Caixa, oferece aos devedores a oportunidade de negociar e eliminar pendências financeiras com descontos que podem chegar a impressionantes 90%. — Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Pague suas pendências com flexibilidade

A Caixa Econômica Federal está oferecendo uma oportunidade única para quitar dívidas com descontos significativos. A instituição lançou a campanha “Tudo em Dia”, uma iniciativa inédita que oferece a possibilidade de negociar e eliminar débitos.

Os descontos podem ser de 40% e podem chegar até 90%. Esta é uma oportunidade imperdível para quem deseja regularizar sua situação financeira e começar uma nova fase sem dívidas pendentes. Continue lendo, logo abaixo, e saiba mais informações sobre a iniciativa.

Entendendo o programa “Tudo em Dia”, da Caixa

A iniciativa “Tudo em Dia” da Caixa não apenas auxilia os clientes a liquidarem suas dívidas como pode ser considerada uma campanha abrangente e inclusiva, atendendo tanto a pessoas físicas quanto jurídicas. Além disso, engloba diversos tipos de débitos, desde contas de cartões de crédito até empréstimos rurais.

Caso queira pagar a quantia em atraso de uma vez, poderá aproveitar descontos consideráveis. Esta é uma ótima oportunidade para reduzir significativamente a sua dívida, contanto que opte por quitar o débito em uma única parcela.

Opções de negociação de dívidas com o programa “Tudo em Dia”

Caso você não consiga aproveitar os descontos para quitação à vista, a Caixa oferece uma variedade de canais para facilitar a negociação das suas dívidas. Abaixo estão algumas opções disponíveis:

Aplicativo Cartões Caixa: Uma solução prática para quem deseja renegociar dívidas de cartão de crédito. Além de oferecer uma negociação facilitada, o aplicativo permite a geração automática do boleto para pagamento;

Uma solução prática para quem deseja renegociar dívidas de cartão de crédito. Além de oferecer uma negociação facilitada, o aplicativo permite a geração automática do boleto para pagamento; Aplicativo Habitação : Ideal para quem tem pendências relacionadas à habitação. Com esse aplicativo, além de renegociar a sua dívida, você tem acesso a serviços relacionados ao seu contrato, tudo diretamente do seu dispositivo móvel;

: Ideal para quem tem pendências relacionadas à habitação. Com esse aplicativo, além de renegociar a sua dívida, você tem acesso a serviços relacionados ao seu contrato, tudo diretamente do seu dispositivo móvel; Site da Caixa: Uma plataforma intuitiva que pode ser acessada de qualquer computador ou dispositivo com internet;

Uma plataforma intuitiva que pode ser acessada de qualquer computador ou dispositivo com internet; WhatsApp e Linha Direta 0800 104 0 104: Para quem prefere uma abordagem mais direta e pessoal, estes canais oferecem um atendimento ágil e eficaz;

Para quem prefere uma abordagem mais direta e pessoal, estes canais oferecem um atendimento ágil e eficaz; Caminhão da Adimplência: Uma ação inovadora que circula por diversas cidades, facilitando a regularização de dívidas para os cidadãos;

Uma ação inovadora que circula por diversas cidades, facilitando a regularização de dívidas para os cidadãos; Agências Caixa e Casas Lotéricas: Opções tradicionais, mas ainda muito eficientes, para quem deseja negociar suas pendências pessoalmente.

Lembre-se de que a negociação é uma oportunidade para regularizar sua situação, evitando maiores complicações e impactos em seu histórico financeiro.

Simule e regularize valores na Caixa

A Caixa oferece agora uma ferramenta de fácil acesso para aqueles que desejam simular e regularizar suas dívidas, independente do horário. Através do sistema 24 horas, os clientes têm a comodidade de planejar e ajustar suas contas sem limitações de tempo.

Destinado, inicialmente, a contratos de pessoas físicas, o sistema abrange saldos remanescentes de até R$ 30 mil. Para facilitar o processo, a Caixa estabeleceu uma entrada mínima de 10% do valor total da dívida.

Após essa entrada, os clientes têm a opção de dividir o saldo remanescente em parcelas, podendo chegar a até 96 vezes. Dessa forma, torna a regularização da dívida mais acessível e menos onerosa.

Outros benefícios oferecidos pela Caixa

Além disso, a Caixa está promovendo uma série de facilidades e descontos para seus clientes. Disponibiliza empréstimos que possibilitam a consolidação de diversas dívidas comerciais em um contrato único.

Ainda dentro desta oferta, clientes com até 6 parcelas em atraso podem incorporá-las ao saldo principal devido.

Portanto, aqueles que possuem operações vinculadas aos programas FAMPE, PRONAMPE e FGI têm a chance de regularizar parcelas em atraso. Além disso, podem se beneficiar da isenção parcial ou até mesmo total de juros e multas.

Para usuários de cartões de crédito Caixa que tenham pendências de até 69 dias, existe a opção de parcelamento da fatura com taxas especiais. Se o atraso exceder esse período, o cliente pode optar por liquidar o valor à vista, aproveitando um desconto especial.

Dívidas com moradia

Para quem enfrenta desafios com sua moradia, existe uma alternativa possível: utilizar o saldo do FGTS, que pode cobrir até 80% do valor da prestação mensal de um financiamento habitacional.

Além disso, se existirem valores pendentes, esses podem ser agregados ao saldo devedor, tornando o processo de regularização da dívida mais acessível. Esta opção é particularmente atrativa para aqueles que desejam manter suas finanças sob controle e garantir a segurança de sua moradia.

