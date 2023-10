Amadas em 1980: séries mais populares da época

Na década de 80, não havia Netflix, HBO Max ou TV por assinatura. Para acompanhar suas séries favoritas, era preciso contar com a sorte de encontrá-las na programação da Globo, SBT ou Band.

Como não havia serviço de streaming, ainda era preciso estar em frente à TV no dia e horário que a atração passava no canal. As emissoras ainda costumavam deixavam os telespectadores ansiosos ao intercalar a exibição das séries. A seguir, continue lendo e confira uma seleção nostálgica com as séries mais populares, exibidas nos Anos 80.

A série “Os Gatões” teve sete temporadas, mas a Globo nunca exibiu todas. / Foto: Divulgação

TV aberta exibia séries sem constância

A revolução veio com a chegada da TV por assinatura, quando a TV aberta passou a oferecer episódios consecutivos das séries, atendendo ao desejo do público. Antes disso, a exibição era intercalada.

No ano de 1980, aos domingos, os telespectadores esperavam ansiosamente pelo término do programa Silvio Santos para sintonizar no SBT e acompanhar a série “A Supermáquina”, que fez grande sucesso naquela época. Confira agora algumas das séries que marcaram os anos 80.

A Supermáquina (Knight Rider)

Com 90 episódios, a série acompanhava as aventuras de um policial dado como morto, resgatado por uma organização secreta financiada por um milionário, transformando-se em um combatente do crime. No Brasil, a série foi exibida pelo SBT.

O Super-Herói Americano (The Greatest American Hero)

Com três temporadas, esta série que a Globo não exibiu a versão completa, girava em torno de um professor que, após ser abduzido por alienígenas, recebe um traje que lhe concede superpoderes. Os efeitos especiais da série, ainda que modestos para os padrões atuais, conquistaram o público.

Águia de Fogo (Airwolf)

Com três temporadas exibidas pela Globo, a trama acompanhava a trajetória de um helicóptero militar supersônico, conhecido como Águia de Fogo, e sua tripulação, envolvida em missões de espionagem durante a Guerra Fria.

A série foi baseada em um filme homônimo e contava a história de Michael Coldsmith-Briggs III, também conhecido como “Arcanjo”, e seu piloto Stringfellow Hawke, que vivia isolado em uma montanha com seu fiel cão, Tet.

Trovão Azul (Blue Thunder)

Inspirada em um filme de 1983, esta série contava com o ator Roy Scheider, que deu vida ao piloto Frank Murphy, o tenente Frank Chaney, na versão da TV. Embora tenha tido sucesso, “Trovão Azul” não alcançou a mesma popularidade que sua concorrente, “Águia de Fogo”.

Os Gatões

A série se desenrolava no Condado de Hazzard, na Geórgia, e seguia as peripécias dos irmãos Luke e Bo Duke, que viviam com o tio Jesse e a prima Daisy. Mesmo com um acordo para evitar a prisão, eles constantemente se envolviam em confusões com as autoridades locais, incluindo o corrupto Chefe Hogg e o atrapalhado xerife Rosco P. Coltrane, geralmente escapando em seu icônico carro “General Lee”.

O Homem do Fundo do Mar

O protagonista Mark Harris, interpretado por Patrick Duffy, era um sobrevivente da Atlântida. Ele se uniu à Fundação de Pesquisas Oceânicas, uma organização secreta do governo, para explorar aventuras no fundo do mar.

Galactica – Astronave de Combate

A série narra a jornada dos humanos em busca de um novo lar após seu planeta de origem, Kobol, tornar-se inabitável. Organizados em treze tribos, os coloniais partiram em busca de um novo sistema solar. A série faz alusões às treze colônias norte-americanas ou às tribos de Israel.

Vale a pena revisitar estas séries dos anos 80, relembrando os efeitos especiais da época e apreciando as tramas que cativaram o público daquela geração.

