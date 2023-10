Ainda existem sites internacionais sem taxa? Descubra aqui

Já faz alguns meses que os brasileiros estão preocupados com o novo modelo de taxação das compras de itens internacionais. Shopee e AliExpress sempre foram grandes parceiros dos consumidores brasileiros — a fim de conseguir comprar produtos bons e de excelência. Entretanto — com a mudança nas regras do Governo, essas diretrizes foram alteradas e tudo ficou “mais complicado” para os brasileiros.

Ainda existem sites sem taxas?

Sim. Haja vista que a taxação será feita diretamente no ato da compra. Mas isso irá acontecer somente nas lojas que aderiram ao programa Remessa Conforme. Bem como Shopee e Amazon.

Logo — as demais empresas que não aderiram ao programa, passarão por uma outra análise e as taxas poderão ainda cair e com mais peso. Haja vista que não estarão de acordo com as normas brasileiras.

Portanto, de maneira resumida. Os produtos que custam até 50 dólares, terão 17% acrescentados referentes ao ICMS. Aqueles itens que ultrapassaram os 50 dólares — terão em seu preço o valor referente a 17% do ICMS padrão de todos os estados + 60% de impostos de importação.

Na prática, aquele mousepad gamer que custaria apenas 40 dólares — passará a custar US$ 48,19 dólares. Aquela cadeira para escritório que custaria 300 dólares, passará a custar US$ 578,31 dólares.

Lembrando que estes números são válidos somente para as empresas que aderiram ao programa. As demais, os impostos serão “reduzidos” mas de maneira proporcional. Mas caso sejam pegos pela Receita, terá que arcar com as taxas citadas pelo programa e multa.

As encomendas devem chegar mais rápido?

Sim. Até então, o imposto era cobrado somente em alguns produtos. Haja vista que a Receita Federal usava do modelo de amostragem para conseguir verificar os reais valores dos produtos.

Este modelo era válido para itens de até 50 dólares. Entretanto, como estava acontecendo muitos problemas — o sistema foi alternado como citado acima. Logo, os itens que chegarão ao Brasil serão taxados no ato da compra.

Por esse motivo — todo produto que chegar ao Brasil já terá sobre si a incidência do ICMS e demais taxas. Logo, ao chegar no posto da Receita Federal — haverá menos burocracias a serem feitas e os itens serão direcionados para suas respectivas transportadoras. Portanto, foi-se um problema a menos para os brasileiros.

De acordo com informações concedidas pelo Governo Federal, o período de avaliação dos produtos será reduzido de 5 dias para apenas 1. Logo, as entregas chegarão muito mais rápidas ao Brasil.

