Brasileiros desta lista receberão cartão com R$ 300 de saldo

O governo de um estado da região Centro-Oeste anunciou uma medida que promete impactar muitos brasileiros. Beneficiários selecionados para receber um novo benefício de transferência de renda estadual já estão recebendo a ótima notícia por meio de mensagens SMS. Esse benefício consiste em cartões contendo valores de até R$ 300. Continue lendo para saber quem está elegível e quais são os requisitos para receber esse auxílio.

Benefício caindo na conta

Milhares de cidadãos brasileiros estão prestes a receber cartões com valores que chegam a R$ 300, diretamente do governo.

A distribuição destes instrumentos financeiros terá início nesta sexta-feira (20), e contemplará os moradores da cidade de Goiânia, no estado de Goiás. Portanto, se você é residente da região, é fundamental estar atento a este importante benefício. Continue a leitura e saiba mais detalhes abaixo.

Governo goiano distribui cartões nesta semana

Esta ação é uma iniciativa do governo de Goiás, realizada por meio do programa Goiás Social e em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds). Estão previstos cerca de 10 mil cartões a serem distribuídos, e os detalhes sobre os benefícios serão abordados mais adiante.

A concessão destes cartões com benefícios para a população do estado ocorrerá durante o Feirão de Empregos na capital goiana. Entre os dias 10 e 16 de outubro, milhares de cidadãos já receberam o auxílio do governo estadual.

Nesse contexto, 9.226 cartões serão destinados ao programa Mães de Goiás, voltado para mulheres com filhos de zero a seis anos de idade, inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e em situação de extrema pobreza.

Deste modo, a cada dia 10 do mês, elas serão agraciadas com R$ 250 por meio destes cartões, auxiliando na compra de alimentos, gás e medicamentos.

Outros 1.183 cartões fazem parte do programa Dignidade, direcionado a cidadãos com idades entre 60 e 64 anos, devidamente cadastrados no CadÚnico. Para serem elegíveis a este benefício de R$ 300, os indivíduos não podem receber aposentadoria nem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Como obter os cartões?

A distribuição dos cartões com benefícios de até R$ 300 ocorrerá durante o Feirão de Empregos, entre os dias 16 e 20 de outubro deste ano. O evento terá lugar na Praça Cívica, em Goiânia, e funcionará das 8h às 17h.

Os beneficiários receberão um SMS do governo estadual informando sobre a retirada dos cartões durante esta semana. O encaminhamento dos benefícios seguirá um cronograma baseado na distribuição dos nomes, ocorrendo por dia da semana.

Iniciativa contra o câncer de mama

Em outra frente, o Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), uniu todas as unidades de saúde para o Dia R, celebrado na última quarta-feira (18).

Esta iniciativa, chamada Goiás Todo Rosa, tem como objetivo realizar atividades relacionadas à prevenção do câncer de mama e ao estímulo para que mulheres de 50 a 69 anos realizem exames, conforme recomendado pelo Ministério da Saúde.

Nesta data, os servidores dos hospitais da rede estadual vestiram rosa, seguindo uma programação diversificada planejada por cada direção. No âmbito do Outubro Rosa, foi lançado, na mesma quarta-feira, o Projeto Digital Onco Teleinterconsulta pela Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale).

