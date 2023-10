Caixa Tem confirma pagamento antes da hora para quem está neste grupo

O programa social mais conhecido do país, que atende cerca de 21 milhões de famílias em todo o Brasil, iniciou o pagamento aos beneficiários nesta quarta-feira (18). No entanto, grupos familiares de diferentes cidades do Brasil irão receber um pagamento antecipado no Caixa Tem. Confira quem terá direito na leitura a seguir.

Bolsa Família antecipa calendário de pagamentos a mais de 300 municípios do país por conta de calamidade pública. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Seu dinheiro chegando mais cedo

Nesta quarta-feira (18), a Caixa Econômica Federal inicia os pagamentos do Bolsa Família referente ao mês de outubro. O programa social, que atende cerca de 21 milhões de famílias em todo o país, possibilita que os beneficiários acessem os recursos por meio do aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iOS.

Os repasses do Bolsa Família seguem um cronograma baseado no último dígito do Número de Inscrição Social (NIS) do titular. No entanto, neste mês de outubro foi anunciado uma antecipação nas datas de pagamentos para um determinado grupo. Continue a leitura e saiba mais detalhes sobre as datas.

Outubro de repasses antecipados do Bolsa Família

Entretanto, um destaque neste mês é que, em decorrência de situações de calamidade reconhecidas pelo Governo Federal, alguns beneficiários receberão o pagamento antecipadamente, independentemente do final do NIS.

Mais de 300 municípios receberão auxílio mais cedo

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) antecipou o pagamento do Bolsa Família para milhares de beneficiários em diferentes cidades do Brasil. Isso inclui 55 municípios do Amazonas, 98 municípios do Rio Grande do Sul e 160 municípios de Santa Catarina.

Os beneficiários que residem nessas cidades, devido à situação de calamidade reconhecida, receberão o Bolsa Família no dia 18, independentemente do final do NIS.

Além disso, neste mês, cerca de 5,3 milhões de famílias também receberão o Auxílio Gás, no valor de R$ 106,00, para a compra de um botijão de gás de cozinha de 13 quilos. Os beneficiários dos municípios mencionados também terão direito a esse benefício de forma antecipada.

Calendário Bolsa Família – Outubro

Para os beneficiários que não receberão o pagamento antecipadamente, segue o calendário de pagamento do Bolsa Família referente ao mês de outubro. É importante estar atento às datas de acordo com o final do NIS para garantir o acesso ao benefício.

