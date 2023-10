Aviso: brasileiros receberão mais de 10 mil cartões com R$ 300 nesta sexta (20)

O governo de um estado na região Centro-Oeste do país anunciou que irá notificar através de mensagens SMS, os cidadãos que foram contemplados a receber o novo benefício de transferência de renda estadual que será distribuído em cartões contendo o valor de até R$ 300. Siga a leitura, logo abaixo, e descubra quem irá receber a notificação e os requisitos para conseguir o auxílio.

Final de mês com benefício garantido

Até a próxima sexta-feira (20), o Governo de Goiás realizará a distribuição de milhares de cartões com benefícios que podem chegar a R$ 300.

Essa iniciativa faz parte do programa Goiás Social e é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds), visando atender à população de Goiânia (GO) com assistência financeira. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba quem poderá receber o benefício.

Governo estadual anuncia auxílio de R$ 300

Durante o Feirão de Empregos na capital goiana, que ocorre entre os dias 16 e 20 de outubro, os beneficiários terão a oportunidade de receber esses auxílios financeiros diretamente do governo estadual.

Os cartões a serem distribuídos englobam dois programas essenciais:

1. Mães de Goiás:

O programa Mães de Goiás é destinado a mulheres com filhos de 0 a 6 anos de idade, que estejam inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e enfrentem condições de extrema pobreza.

Diariamente, elas receberão R$ 250 por meio desse cartão, servindo de auxílio na compra de alimentos, gás e medicamentos.

2. Programa Dignidade:

O programa Dignidade abrange pessoas com idades entre 60 e 64 anos, também inscritas no CadÚnico, que não recebem aposentadoria ou o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Os beneficiários deste programa receberão R$ 300 por meio do cartão.

Onde retirar os cartões?

Os beneficiários poderão retirar os cartões durante o Feirão de Empregos, que estará sediado na Praça Cívica, em Goiânia. O evento funcionará das 8h às 17h, no período de 16 a 20 de outubro.

O governo estadual notificará os contemplados através de mensagens SMS, informando sobre a disponibilidade para a retirada do cartão. A distribuição ocorrerá de acordo com a divisão por dia da semana, garantindo uma entrega eficiente desses importantes benefícios aos cidadãos de Goiânia.

