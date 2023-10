Este é um truque simples que garante mais privacidade no WhatsApp; aprenda

Se você é daquele tipo de usuário que detesta ter a sensação de estar sendo monitorado no WhatsApp no que se refere a quando e se leu determinada mensagem ou escutou um áudio em particular, certamente torce por descobrir uma maneira realmente eficiente de ter mais privacidade ao utilizar a plataforma de mensagens. Sendo assim, continue lendo, logo abaixo, e descubra como ler mensagens e ouvir áudios sem que o remetente sequer desconfie.

Descubra como ler mensagens e ouvir áudios do WhatsApp sem que o remetente sequer desconfie. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Seu WhatsApp oculto

Em um mundo cada vez mais interligado, a questão da privacidade assume um papel central na experiência dos usuários de aplicativos de mensagens, como o WhatsApp.

E se você já se deparou com situações desconfortáveis causadas pela função de notificação de leitura do WhatsApp, você veio ao lugar certo. Atualmente, existem métodos práticos para proteger sua privacidade, principalmente no que diz respeito às mensagens de áudio.

Sendo assim, continue lendo a seguir, e aprenda as estratégias que vão permitir que você ouça mensagens de áudio de forma discreta, sem que o remetente tenha conhecimento disso.

Leia mais: WhatsApp: criação de eventos é a nova carta na manga do app

Ouça uma mensagem de voz sem que o remetente saiba

O primeiro truque é bastante simples e não requer grande experiência para ser aplicado. Ele se baseia no encaminhamento da mensagem de áudio para você mesmo.

Veja a seguir como realizar esse procedimento:

Inclua seu próprio número na lista de contatos do WhatsApp;



Encontre a mensagem de áudio que deseja ouvir no aplicativo;



Para usuários de dispositivos iOS, toque na mensagem (sem iniciar a reprodução) e selecione a opção “Encaminhar”;



Para usuários de Android, toque na mensagem e selecione a opção de “Encaminhar”;



Encaminhe o áudio para o seu próprio chat pessoal;



Pronto! Agora, você pode ouvir a mensagem de forma discreta.

Conforme já mencionamos, uma grande vantagem dessa tática é a capacidade de ouvir a mensagem sem que o remetente receba notificações a respeito disso.

Outra maneira de manter a privacidade no WhatsApp

Sim, existe uma alternativa que permite desativar temporariamente a função “Confirmação de Leitura” nas configurações do WhatsApp. Isso impede que qualquer pessoa saiba se você leu mensagens ou ouviu áudios.

Para realizar essa configuração, siga os seguintes passos:

Acesse as “Configurações” no WhatsApp para dispositivos iOS ou o menu de três pontos no Android;



Escolha a opção “Privacidade”;



Desative a função de “Confirmação de Leitura”.

Ao desativar essa função, você poderá visualizar mensagens, ouvir áudios e visualizar status de forma discreta. Lembre-se de reativar a função quando não precisar mais manter a privacidade.

Com essas estratégias, é possível utilizar o WhatsApp com tranquilidade, sem se preocupar em ser monitorado por outras pessoas.

Assim, é possível proteger sua privacidade e assegurar que suas ações no aplicativo permaneçam confidenciais. Utilize essas dicas e desfrute de uma experiência mais confortável e privada ao utilizar esse popular aplicativo de mensagens.

Leia também: WhatsApp: você precisa conhecer estes 7 NOVOS RECURSOS do app