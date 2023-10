Presente em forma de Pix será enviado na quarta-feira (18): 5 benefícios juntos

A partir desta quarta-feira, 18 de outubro, inúmeras famílias que fazem parte do Cadastro Único (CadÚnico) receberão pagamentos em suas contas bancárias, através do Pix.

Nesta data, o governo vai realizar a liberação de 5 benefícios a famílias inscritas no CadÚnico, por meio de depósitos efetuados pela Caixa Econômica Federal. Estes repasses acontecerão nos últimos 10 dias úteis do mês. Será que você está na lista dos beneficiários que receberão o Pix com estes benefícios? Continue lendo para saber.

Será que você está na lista de quem vai receber Pix com 5 benefícios nesta quarta? Entenda/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Pix com 5 benefícios será entregue neste dia 18

Os benefícios que fazem parte deste parte deste depósito vão incluir 4 parcelas do Bolsa Família e o repasse do Auxílio Gás, que ocorre a cada dois meses. Confira a relação completa dos benefícios, que vão estar disponíveis a partir de quarta-feira, dia 18:

Auxílio Gás: corresponde a 100% da média do preço nacional de referência do botijão de 13 kg;





corresponde a 100% da média do preço nacional de referência do botijão de 13 kg; Benefício de Renda de Cidadania: oferece o valor de R$ 142 para cada membro da família, independentemente da idade;





oferece o valor de R$ 142 para cada membro da família, independentemente da idade; Benefício Complementar: assegura o pagamento da parcela mínima de R$ 600, para famílias em que o Benefício de Renda de Cidadania não atinge esse valor mínimo;





assegura o pagamento da parcela mínima de R$ 600, para famílias em que o Benefício de Renda de Cidadania não atinge esse valor mínimo; Benefício Primeira Infância: é concedido no valor de R$ 150 para famílias com crianças de 0 a 6 anos de idade;





é concedido no valor de R$ 150 para famílias com crianças de 0 a 6 anos de idade; Benefício Variável Familiar: repassa R$ 50 a famílias que incluam gestantes e/ou crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos.

Detsa forma, o Bolsa Família desempenha um papel fundamental no combate à pobreza, fornecendo uma renda básica de R$ 600, além de valores adicionais, com base na composição familiar.

O programa social busca a integração de políticas públicas para apoiar famílias em situação de vulnerabilidade social.

Consulta do Bolsa Família

O responsável familiar tem a possibilidade de consultar o status do benefício, gratuitamente e sem sair de casa, através do aplicativo Bolsa Família.

O aplicativo está disponível para download nas lojas de aplicativos de celulares com sistemas operacionais Android e IOS (Apple). Com o aplicativo do benefício, é possível verificar:

Informações sobre o programa social;

A data de pagamento do benefício acontece de acordo com o calendário de pagamento, e leva em consideração o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do responsável familiar;

A situação e o valor do benefício.

CRAS vai fazer visita em residências atendidas pelo Bolsa Família

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) anunciou que realizará visitas domiciliares a beneficiários do programa de transferência de renda Bolsa Família.

Vale ressaltar que somente dois grupos específicos serão alvo dessas visitas dos representantes do CRAS. Estes grupos englobam famílias que residem em regiões remotas e aquelas sob suspeita de irregularidades no Cadastro Único (CadÚnico).

O objetivo das visitas para famílias que residem em áreas de difícil acesso é prestar apoio, com o objetivo de atualizar suas informações no CadÚnico.

A atualização cadastral representa um aspecto essencial para assegurar que as famílias recebam todos os benefícios a que têm direito. Sendo assim, as visitas dos representantes do CRAS tem como objetivo garantir que as famílias em locais isolados possam efetuar as devidas atualizações de seus dados, sem a necessidade de deslocamento.

No caso das famílias sob suspeita de irregularidades, esta situação está relacionada à averiguação cadastral no CadÚnico, um processo que está em andamento desde março deste ano.

As famílias suspeitas de fraudes no processo de seleção para os programas sociais vão passar por uma análise minuciosa. Os agentes do CRAS realizarão visitas às residências das famílias beneficiadas com o intuito de realizar esta avaliação, evitando fraudes e garantindo que os benefícios sejam entregues para famílias que realmente preenchem os pré-requisitos para incluir o programa assistencial.

