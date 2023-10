Mais vendidos dos últimos 20 anos: lista de carros é surpreendente

A trajetória da indústria automotiva brasileira é marcada por modelos de carros de grande sucesso ao longo das décadas, onde alguns automóveis, em especial, permaneceram no lugar mais alto do pódio por muitos anos como os queridinhos em vendas no país. Confira, logo abaixo, os campeões de vendas dos últimos 20 anos no Brasil.

Os campeões de venda

A indústria automotiva brasileira tem uma trajetória marcada por modelos de grande sucesso ao longo das décadas. E se você quer compreender essa evolução, é fundamental revisitar os números dos automóveis mais vendidos nos últimos anos.

Confira o levantamento da pesquisa com base nas vendas das últimas duas décadas e se surpreenda com os resultados, logo abaixo.

O líder absoluto em vendas

Durante muitos anos, o Volkswagen Gol conquistou o posto de carro mais vendido do Brasil. Conforme os dados da Fenabrave, o Gol liderou as vendas de carros novos no país de 2002 a 2013.

Na época, era considerado um veículo popular e deixou sua marca, com mais de 8 milhões de unidades produzidas. Além de ser o carro mais vendido, o Gol também ostenta o título de veículo mais exportado na história do mercado nacional.

Lançado em 1980 na fábrica de Taubaté, no interior de São Paulo, o Gol encerrou sua produção em 2022.

Em 2014, cedeu o posto de líder para o Palio, da Fiat, que permaneceu na posição por apenas um ano, sendo substituído pelo Chevrolet Onix, um modelo que se destacou nas vendas por seis anos consecutivos. Desde 2021, o primeiro lugar pertence ao Hyundai HB20.

E já que mencionamos outros carros, vamos partir, então, para uma análise ao longo dos últimos 20 anos, começando em 2003 até outubro de 2022, onde podemos identificar os modelos mais vendidos neste período.

Os carros mais vendidos em 20 anos

Neste recorte, selecionamos alguns dos automóveis mais influentes produzidos no Brasil, traçando uma linha do tempo no mercado automotivo brasileiro. A partir disso, destacamos os cinco modelos mais vendidos:

1º – Volkswagen Gol

Como já adiantamos acima, o Volkswagen Gol é indiscutivelmente o carro mais vendido nas últimas duas décadas no Brasil. No período entre 2003 e 2013, o Gol ocupou a posição de líder de vendas. Além disso, detém o recorde de vendas em um único ano, com 303.066 emplacamentos em 2009.

2º – Fiat Palio

O Fiat Palio merece destaque como o único concorrente à altura do Gol. Em 2014, o Palio desbancou o Gol do topo da lista, tornando-se o veículo mais vendido naquele ano. Ao longo dessas duas décadas, o Palio frequentou o pódio dos carros mais vendidos em 11 ocasiões.

3º – Fiat Uno

O Fiat Uno sempre foi apreciado por sua versatilidade. Entre 2007 e 2013, o modelo permaneceu consistentemente entre os três carros mais vendidos no país, mesmo sem nunca ter conquistado o primeiro lugar na lista. O ano de 2022 marcou a despedida do Uno no mercado nacional.

4º – Chevrolet Onix

O Chevrolet Onix possui uma história mais recente em comparação aos três modelos mencionados anteriormente. Entre 2015 e 2021, o Onix foi o líder em vendas, sendo superado apenas em 2021 pela picape Fiat Strada. O Onix também se destaca por ser o único carro a alcançar a marca de mais de 200 mil unidades vendidas nos últimos cinco anos, atingindo esse feito em 2018 e 2019.

5º – Hyundai HB20

O Hyundai HB20, um modelo mais recente nesta lista, é o orgulho da Hyundai no Brasil.

Mesmo sem ter conquistado o título de carro mais vendido em um ano, o veículo da marca sul-coreana esteve constantemente entre os três carros mais vendidos desde 2015. Em 2022, o HB20 terminou como o segundo veículo mais vendido, atrás apenas da Strada.

Os campeões de vendas desde 2003

Conforme o prometido, listamos, logo abaixo, os carros mais vendidos, ano a ano, a partir de 2003:

2003

1º – Volkswagen Gol – 180.073 unidades

2º – Fiat Palio – 118.756

3º – Chevrolet Celta – 114.690

2004

1º – Volkswagen Gol – 177.119

2º – Fiat Palio – 128.222

3º – Chevrolet Corsa – 125.047

2005

1º – Volkswagen Gol – 179.457

2º – Chevrolet Corsa – 129.862

3º – Fiat Palio – 126.547

2006

1º – Volkswagen Gol – 189.132

2º – Fiat Palio – 162.728

3º – Chevrolet Celta – 126.228

2007

1º – Volkswagen Gol – 243.164

2º – Fiat Palio – 221.750

3º – Fiat Uno – 128.524

2008

1º – Volkswagen Gol – 285.949

2º – Fiat Palio – 197.224

3º – Fiat Uno – 141.873

2009

1º – Volkswagen Gol – 303.066

2º – Fiat Palio – 203.679

3º – Fiat Uno – 168.501

2010

1º – Volkswagen Gol – 293.790

2º – Fiat Uno – 229.330

3º – Chevrolet Celta – 155.182

2011

1º – Volkswagen Gol – 293.472

2º – Fiat Uno – 273.551

3º – Chevrolet Celta – 149.083

2012

1º – Volkswagen Gol – 293.323

2º – Fiat Uno – 255.851

3º – Fiat Palio – 186.393

2013

1º – Volkswagen Gol – 255.067

2º – Fiat Uno – 184.369

3º – Fiat Palio – 177.024

2014

1º – Fiat Palio – 184.337

2º – Volkswagen Gol – 183.368

3º – Fiat Strada – 153.132

2015

1º – Chevrolet Onix – 125.936

2º – Fiat Palio – 122.375

3º – Hyundai HB20 – 110.408

2016

1º – Chevrolet Onix – 153.372

2º – Hyundai HB20 – 121.616

3º – Ford Ka – 76.616

2017

1º – Chevrolet Onix – 188.668

2º – Hyundai HB20 – 105.544

3º – Ford Ka – 94.896

2018

1º – Chevrolet Onix – 210.466

2º – Hyundai HB20 – 105.518

3º – Ford Ka – 104.450

2019

1º – Chevrolet Onix – 241.229

2º – Ford Ka – 104.338

3º – Hyundai HB20 – 101.597

2020

1º – Chevrolet Onix – 135.367

2º – Hyundai HB20 – 86.571

3º – Chevrolet Onix Plus – 83.403

2021

1º – Fiat Strada – 109.112

2º – Hyundai HB20 – 86.464

3º – Fiat Argo – 84.656

2022 (até outubro)

1º – Fiat Strada – 94.055

2º – Hyundai HB20 – 79.772

3º – Chevrolet Onix – 68.357

Este é o registro anual dos carros mais vendidos no Brasil, destacando os modelos mais populares em cada ano até outubro de 2022.

